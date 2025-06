Chuva em BH: o que causou o fenômeno em pleno período de seca?

Fortes chuvas pegaram a população de Belo Horizonte de surpresa na tarde desta terça-feira (3/6). Moradores de diferentes bairros postaram registros da precipitação meteorológica nas redes sociais. Mas, afinal, o que causou o fenômeno em pleno mês de junho, época de estiagem na capital mineira?

Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que as precipitações foram causadas por perturbações na massa de ar da atmosfera, que, ao longo do dia, se transformaram em linhas de instabilidade. Elas avançam com velocidade, mas têm curta duração e, por isso, causam pancadas rápidas de chuva, exatamente como as que ocorreram em Belo Horizonte.

De acordo com Gemiacki, esse tipo de fenômeno meteorológico não é tão raro assim ao longo de junho. "Nessa época, o clima é instável: podem ocorrer pancadas ou se passarem muitos dias sem chuva", esclarece o especialista. Em 2023 também ocorreu esse tipo de chuva em BH", complementa.

Vale lembrar que os boletins meteorológicos do Inmet haviam indicado a possibilidade de chuvas isoladas na capital mineira ao longo do dia. Para esta quarta-feira (4/6), a previsão é que novas pancadas de chuva também possam ocorrer, principalmente nos períodos da tarde e da noite.