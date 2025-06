Lebre de grande porte é resgatada em escola de Minas

Uma lebre de grande porte foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal, no Triângulo Mineiro, no pátio da Escola Municipal Necime Lopes, na tarde da última quinta-feira (5/6). De acordo com o CB de Frutal, a captura segura foi realizada sem contratempos, sendo que foi constatado por uma equipe de salvamento de animais silvestres que o animal estava em boas condições de saúde, sem ferimentos e enfermidades, e com comportamento tranquilo.

O acionamento dos bombeiros foi feito pelo diretor da escola. Ainda conforme o CB de Frutal, após ser avaliada, a lebre foi solta em uma área de mata da cidade.

As lebres, mamíferos herbívoros, são capazes de atingir velocidade de até 72 km/h. Elas têm orelhas e patas traseiras longas, que lhes permitem saltar e correr rapidamente para escapar de predadores. São animais noturnos, solitários e terrestres, que se adaptam, principalmente, em campos abertos e matas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia