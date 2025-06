Vídeo: criminosos furtam portão de garagem de prédio em BH

furtos e roubos, que são recorrentes no bairro. Um prédio no bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, teve o portão da garagem roubado. O crime aconteceu na madrugada de segunda (16/6), na Rua Professor Arduino Bolivar. A entrada do condomínio está em reforma, e a estrutura estava em processo de instalação, o que facilitou a retirada. Segundo moradores vizinhos, o caso sucede uma série de outros, que são recorrentes no bairro.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens participaram do crime. As imagens mostram a dupla retirando o portão de alumínio, e depois saíram caminhando. A dupla carregou a estrutura até a colocaram em um carrinho para ajudar no transporte. O registro foi feito pelo circuito de um prédio em frente.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma equipe se deslocou até o local após acionamento do síndico do prédio. Segundo o boletim de ocorrência, o morador relatou que o edifício está passando por obras de construção e atualização da fachada, e o portão estava quase concluído. Além dele, ainda foram quebrados os suportes onde seria fixados vidros de blindex na entrada do condomínio.

Conforme o boletim de ocorrência, o edifício não possui sistema de vídeo monitoramento, por isso, não foi possível precisar o horário ou as características dos envolvidos.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias e a autoria do furto praticado no condomínio residencial. A investigação encontra-se em andamento a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil Sul.

Insegurança no bairro

Uma moradora de um prédio vizinho, que preferiu não se identificar, contou ao EM que já presenciou diversos casos semelhantes. "Moro aqui no bairro há cerca de 18 anos, e está muito difícil. Uma vez, durante o dia, os ladrões conseguiram abrir a fechadura e entraram no meu prédio. A sorte foi que minha filha chegou na janela e gritamos para saírem. Também já entraram na garagem e roubaram alguns itens. O edifício que teve o portão roubado estava em obra justamente para melhorar a segurança", disse.

Segundo ela, em outra ocasião, uma vizinha teve o carro roubado na mesma rua. A reportagem esteve ao local do ocorrido e constatou que a via é praticamente "deserta", não há movimento, fluxo intenso de carros ou comércio, por isso, muitos motoristas aproveitam para estacionar os veículos em ambos os lados da via.

O engenheiro Guilherme Rabelo, vive em uma casa em frente ao condomínio furtado e compartilhou como é viver com a insegurança. "Não tem policiamento, temos que ficar espertos e prestar muita atenção. O movimento da rua acontece apenas de manhã e no final da tarde, quando as pessoas vão à padaria, durante à noite é deserto", afirma.

Ele diz que, quando chega em casa, sempre deixa o carro com os faróis acesos e não se esquece de olhar para todos os lados. "Achei muita audácia dois homens levarem um portão inteiro rua abaixo, mas isso não é incomum aqui no bairro. Como ainda em instalação o portão estava solto. 'Vira e mexe' tem veículo quebrado na rua. A casa em frente a minha já foi assaltada e levaram tudo, até um carro que estava na garagem", relata o morador.

Na foto, Guilherme Rabelo, morador de frente ao local do roubo. Ele optou por reforçar a segurança de sua casa com cadeados e correntes Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Conviver com o medo, fez Guilherme, assim como a maioria dos residentes da Professor Arduino Bolivar, optar pela instalação de cerca elétrica, cadeados e correntes no portão, além dos dois cachorros que ao menor sinal de movimento, sinalizam com latidos.





O jornalista Adriano Guerra se mudou para a casa em frente a de Guilherme, há cinco meses, mas mora no Santo Antônio há dez. Nesse período, ele diz que não observou ocorrências graves como a do portão furtado, mas que, eventualmente, observa situações semelhantes em diferentes ruas do bairro.

"São sempre pequenos furtos, especialmente quando as casas estão vazias. Na minha casa sempre tivemos sistema de segurança, alarme, câmeras, grades e cerca elétrica para tentar minimizar. A rua tem pouco movimento após o fluxo comercial, por isso, é importante ter um patrulhamento e um trabalho preventivo da polícia, porque nos deixa mais seguro", alega o morador.

A reportagem procurou a PM para saber detalhes do policiamento no bairro, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos