Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na madrugada desse domingo (8/6), acusado de furtar uma joalheria localizada dentro do Shopping Partage, em Poços de Caldas, na Região Sul do estado. Segundo a PM, o suspeito se escondeu em uma loja desocupada do centro comercial ainda durante o horário de funcionamento e aguardou o local fechar para agir.

De acordo com as polícia, após o fechamento do shopping, o homem acessou o forro do teto e conseguiu invadir um restaurante e, em seguida, a joalheria. Câmeras de segurança flagraram parte da movimentação do autor, que foi monitorada por um dos seguranças do shopping. Ao notar a atividade suspeita, o profissional acionou imediatamente a PM.

Ao chegarem ao local, os militares relataram ter ouvido barulhos de passos vindos do forro do shopping. Durante as buscas, o suspeito foi localizado escondido atrás de uma caixa de ar-condicionado, com uma mochila nas costas. No interior da mochila estavam centenas de peças de joias furtadas e a quantia de R$ 152, cuja origem o suspeito não soube comprovar.

Apesar de ter sido informado sobre o direito de permanecer calado, o homem confessou aos policiais que havia se escondido no local na noite anterior e esperado o fechamento do shopping para realizar o furto.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil (PCMG), juntamente com o autor preso em flagrante. O caso segue sendo investigado.