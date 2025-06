Joalheria oferece recompensa para recuperar R$ 7 milhões em produtos

Um roubo digno de filme movimenta as autoridades dos Estados Unidos depois que uma quadrilha invadiu a joalheria Rick Kleinvehn Diamond Brokers e levou mais de US$ 1,3 milhão (mais de R$ 7 milhões) em joias. O crime ocorreu na madrugada do dia 10 de maio em South Barrington, a cerca de 45 minutos de Chicago, e está sendo investigado pelo FBI em conjunto com a polícia local.

De acordo com o proprietário da loja, Rick Kleinvehn, em entrevista ao portal norte-americano ABC News, os criminosos demonstraram planejamento e sofisticação incomuns. Antes de arrombar o estabelecimento, eles desativaram o serviço de internet de todo o complexo onde a joalheria está localizada, dificultando a ação de sistemas de segurança e câmeras.



"Eles ficaram lá por quase cinco horas. Usaram uma serra elétrica para cortar o cofre e, depois de tanto tempo cortando o aço, o local ficou coberto por uma gosma estranha, como uma lama metálica. Eles utilizaram baldes para despejar líquido sobre o metal quente e facilitar o corte", contou Kleinvehn.

A ação resultou no roubo de cerca de mil peças, o equivalente a quase 90% do acervo da loja. O dono acredita que os ladrões tinham informações privilegiadas. "Tem que ter alguém que disse a eles exatamente onde estava o cofre. Ninguém sabia onde nossos cofres estavam localizados", afirmou.

Antes de arrombar o estabelecimento, eles desativaram o serviço de internet de todo o complexo onde a joalheria está localizada Reprodução/Rick Kleinvehn

Assalto semelhante

Duas semanas após esse roubo, um crime semelhante foi registrado na Califórnia, na cidade de Simi Valley. Lá, ladrões invadiram uma loja de doces e, por meio de um buraco no chão, acessaram uma joalheria vizinha, de onde levaram mais de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) em dinheiro e joias. Apesar das semelhanças, as autoridades não confirmam qualquer ligação entre os dois casos.



O chefe de polícia de South Barrington, Michael Garrison, limitou-se a dizer que o caso está sob investigação e que, no momento, não há comentários adicionais a serem feitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto tenta se recuperar do prejuízo, a joalheria oferece recompensas na tentativa de acelerar a identificação dos criminosos. São US$ 25 mil (cerca de R$ 140 mil) por informações que levem aos suspeitos e outros US$ 50 mil (cerca de R$ 278 mil) caso as joias sejam devolvidas. A polícia local e o FBI seguem trabalhando para desvendar os detalhes do crime.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino