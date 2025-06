Uma mulher de 71 anos, residente no Texas (EUA), faleceu ao contrair uma infecção rara e quase sempre fatal provocada pela ameba Naegleria fowleri, popularmente conhecida como "ameba comedora de cérebro". De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a infecção ocorreu após a mulher utilizar água da torneira para limpar o nariz com um dispositivo de irrigação nasal, procedimento comum para aliviar sintomas de congestão.

Segundo o texto divulgado no Relatório Semanal de Morbidade e Mortalidade do CDC no dia 29 de maio, a vítima começou a apresentar sintomas como febre, dor de cabeça intensa e confusão mental poucos dias depois do uso da água da torneira. Apesar do rápido atendimento médico e do início do tratamento para uma suspeita de meningoencefalite amebiana primária (MAP), o quadro evoluiu rapidamente. A mulher sofreu convulsões e morreu apenas oito dias após o surgimento dos primeiros sintomas.

De acordo com o portal norte-americano USA Today, exames laboratoriais confirmaram a presença da Naegleria fowleri no líquido cefalorraquidiano - fluido que envolve e protege o cérebro e a medula espinhal. O contágio causado por essa ameba é extremamente raro e devastador: desde 1962, apenas 164 casos foram registrados nos Estados Unidos, com uma taxa de mortalidade de quase 100%. Apenas quatro pessoas sobreviveram.

O que é a ameba comedora de cérebro?

A Naegleria fowleri é um organismo unicelular que vive naturalmente em ambientes de água doce morna, como lagos, rios, lagoas e fontes termais. Em casos raros, a ameba também pode ser encontrada em água da torneira ou locais recreativos com tratamento inadequado, como piscinas mal higienizadas. A infecção ocorre quando a água contaminada entra pelo nariz - o que pode acontecer durante mergulhos ou, como neste caso, ao usar água não esterilizada para higienizar as vias nasais.

Quando a ameba entra pelo nariz, pode alcançar o cérebro e causar a MAP: uma inflamação devastadora e fulminante. Os primeiros sintomas incluem dor de cabeça, febre, náuseas e vômitos. À medida que o processo avança, surgem rigidez no pescoço, confusão mental, alucinações e perda de coordenação. A progressão é rápida e, geralmente, leva à morte entre 5 e 18 dias após o contágio.

Como se proteger?

O CDC recomenda medidas simples, mas cruciais, para evitar esse tipo de infecção:

Nunca utilize água da torneira diretamente para irrigação nasal. Use apenas água destilada, estéril ou previamente fervida e resfriada;

Ao nadar em lagos, rios ou fontes termais, evite submergir a cabeça ou inalar água pelo nariz;

Use clipes nasais ou tampe o nariz ao mergulhar em águas doces;

Evite cavar ou revolver o fundo de águas rasas, onde a ameba é mais propensa a estar presente;

Verifique regularmente a manutenção e o nível de cloro de piscinas ou parques aquáticos.

Embora extremamente atípico, o caso serve como um alerta sobre os cuidados necessários ao utilizar água não tratada para práticas de higiene.