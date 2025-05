Como evitar infecção depois de uma cirurgia

Uma das maiores preocupações no período pós-operatório é a temida infecção. Mesmo com todos os avanços da medicina moderna e com protocolos rigorosos de assepsia e esterilização, o risco de infecção cirúrgica ainda existe e pode transformar uma recuperação simples em um pesadelo. A boa notícia é que grande parte dessas complicações pode ser evitada com medidas adequadas, tanto por parte da equipe médica quanto, especialmente, pelo próprio paciente.

O que é uma infecção cirúrgica?



Chamamos de infecção de sítio cirúrgico (ISC) toda infecção que ocorre na região onde foi feita uma cirurgia, geralmente dentro de 30 dias após o procedimento, ou até 90 dias quando há implantes, como próteses ortopédicas. Essa infecção pode acometer apenas a pele (superficial), atingir tecidos mais profundos (musculatura e fáscias) ou, nos casos mais graves, alcançar órgãos ou implantes.



Embora não sejam frequentes, essas infecções são perigosas, podem atrasar a recuperação, causar dor intensa, abrir feridas cirúrgicas e até demandar novas cirurgias ou tratamentos com antibióticos intravenosos.



Por que a infecção acontece?



A infecção depende de um equilíbrio entre três fatores: a carga de microrganismos no local, a virulência (capacidade de causar doença) desses agentes e a resistência do organismo do paciente. Em outras palavras, o risco aumenta quando há muitos germes, germes muito agressivos ou quando o paciente está com a imunidade comprometida.



Algumas situações aumentam o risco de infecção, como: diabetes descontrolado, tabagismo, obesidade, desnutrição, uso de imunossupressores (como corticoides ou quimioterapia), longos tempos cirúrgicos, cirurgias de grande porte ou com inserção de próteses, reoperações no mesmo local.



Por isso, a prevenção deve ser planejada antes da cirurgia e envolve uma série de cuidados coordenados entre o paciente e a equipe médica.

Medidas pré-operatórias



• Controle de doenças crônicas



• Cessar o tabagismo



• Higiene corporal e jejum

Durante a cirurgia



• A equipe cirúrgica segue protocolos rigorosos para manter o ambiente o mais estéril possível. Isso inclui:



• Uso de antissépticos para limpar a pele no local da incisão



• Uso de campos estéreis, luvas, máscaras e vestimentas adequadas



• Antibióticos profiláticos administrados na hora certa, geralmente 30 a 60 minutos antes da incisão



• Técnica cirúrgica precisa, com mínima manipulação dos tecidos e sangramento controlado

Esses cuidados fazem parte de uma cultura de segurança e reduzem drasticamente as chances de contaminação intraoperatória.

Pós-operatório



A partir do momento em que o paciente sai do centro cirúrgico, ele passa a ser protagonista da sua recuperação. O sucesso da cirurgia não depende apenas da habilidade do cirurgião, mas também dos cuidados tomados no dia a dia em casa ou durante o internamento.

Cuidado com o curativo



Mantenha o curativo limpo e seco. Siga rigorosamente as instruções sobre quando e como trocar o curativo. Nunca manipule a ferida com as mãos sujas ou sem indicação. Evite molhar a região, principalmente nos primeiros dias.



Higiene das mãos



Lave sempre as mãos antes de tocar na ferida, nos curativos ou nos medicamentos. Essa medida simples reduz drasticamente a transmissão de microrganismos.

Alimentação adequada

Comer bem ajuda a cicatrizar. Proteínas, vitaminas (como a C e a A), zinco e ferro são nutrientes fundamentais para a recuperação dos tecidos. Evite dietas restritivas ou jejuns prolongados durante a recuperação, a menos que sejam prescritos.

Evitar esforço físico e traumas



Respeitar o repouso indicado é essencial. Atividades físicas antes da liberação médica podem abrir pontos da cirurgia e favorecer a entrada de microrganismos. Evite carregar peso, dirigir, ou fazer qualquer movimento que possa estressar a área operada.

Tomar corretamente os medicamentos

Se o médico prescreveu antibióticos após a cirurgia, é fundamental tomar o medicamento no horário correto e pelo período indicado — nem mais, nem menos. Interromper o antibiótico precocemente pode favorecer bactérias resistentes.

Controle do ambiente



Evite aglomerações e locais com risco elevado de contaminação, como ambientes hospitalares desnecessários. Caso esteja internado, incentive os visitantes a higienizar as mãos antes de entrar no quarto e não permitir contato com pessoas gripadas ou doentes.



Evitar uma infecção após a cirurgia é, antes de tudo, um compromisso compartilhado. Cabe ao médico indicar o momento certo da operação, avaliar os riscos e conduzir o procedimento com técnica e cuidado. Cabe ao paciente seguir as orientações, manter a disciplina com os medicamentos e os curativos, observar seu corpo e agir com responsabilidade no pós-operatório.



A cirurgia pode ser o primeiro passo rumo à cura, mas a prevenção da infecção é o que garante que esse caminho seja trilhado com segurança.

Quer mais dicas sobre esse assunto? Acesse: www.tiagobaumfeld.com.br

ou siga @tiagobaumfeld



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.