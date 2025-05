Nariz entupido e espirros sem fim são o terror do outono

Com a chegada do outono, muitos já sentem os efeitos da mudança de estação na própria respiração: espirros matinais, nariz entupido, dor de garganta e aquela tosse insistente. E não é coincidência. A oscilação térmica e o ar seco característicos dessa época do ano criam um cenário perfeito para o surgimento — ou agravamento — de doenças respiratórias.

“As mudanças bruscas de temperatura, com dias mais amenos e noites frias, favorecem a proliferação de vírus respiratórios, como os da gripe e do resfriado”, explica o otorrinolaringologista Arnaldo Tamiso, do Hospital Paulista. “Além disso, o ar seco resseca as mucosas do nariz e da garganta, que são nossas primeiras barreiras de defesa. Isso nos torna mais vulneráveis não só a vírus, mas também a alérgenos como poeira e ácaros.”

Segundo o especialista, essa combinação pode desencadear ou piorar quadros como rinite, sinusite e outras infecções do trato respiratório. Entre os sintomas mais comuns relatados no outono estão coriza, espirros, obstrução nasal, dor de garganta, tosse (seca ou com secreção), dor de cabeça e mal-estar geral. “Se os sintomas persistirem por mais de uma semana, forem intensos ou acompanhados de febre alta e falta de ar, é fundamental procurar atendimento médico”, alerta.

Crianças e idosos

As reações às mudanças de temperatura podem variar bastante conforme a idade. Crianças, com o sistema imunológico ainda em desenvolvimento, são mais vulneráveis a infecções virais — especialmente em ambientes fechados, como escolas. Já os idosos, muitas vezes com imunidade comprometida e comorbidades como doenças cardíacas ou pulmonares, podem evoluir para quadros mais graves, como pneumonia.

“Nos adultos, os quadros tendem a ser mais brandos, mas ainda assim impactam bastante na qualidade de vida e na produtividade, especialmente nos casos de rinites e sinusites recorrentes”, afirma o médico.

De qualquer forma, ele enfatiza que crianças ou adultos que ficam frequentemente doentes devem ser investigados para um tratamento adequado. “Existem desde medicamentos que melhoram a imunidade até procedimentos cirúrgicos que podem ser indicados para melhorar a via aérea”, complementa.

Medidas simples

A boa notícia é que pequenas atitudes podem ajudar — e muito — a manter a saúde respiratória em dia durante o outono. Nesse sentido, o especialista recomenda:

Manter a vacinação em dia, especialmente contra gripe e pneumonia (para grupos de risco)



Lavar as mãos com frequência, com água e sabão, por pelo menos 20 segundos



com frequência, com água e sabão, por pelo menos 20 segundos Evitar aglomerações e locais fechados



Deixar os ambientes sempre bem ventilados



Evitar exposição à fumaça de cigarro e poluentes



Ter uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras



Beber bastante água para hidratar as mucosas



Vestir-se adequadamente, protegendo-se do frio, especialmente nas primeiras horas do dia e à noite



Lavagem nasal com soro fisiológico



com soro fisiológico Uso de umidificadores no ambiente

Umidificadores, lavagem nasal e hidratação

O especialista ressalta, no entanto, a importância de usar o umidificador com cautela. “Ele deve estar sempre limpo para não se transformar em fonte de fungos e bactérias”, diz.

Já a lavagem nasal, segundo Arnaldo, é um recurso eficaz para remover secreções, poeira e alérgenos, além de aliviar a obstrução nasal. E quanto à ingestão de líquidos, não há segredo: manter-se bem hidratado facilita a eliminação de secreções e o bom funcionamento do sistema respiratório.



