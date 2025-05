Dia Mundial da Higiene das Mãos: um gesto simples que salva vidas

Instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2009, o Dia Mundial da Higiene das Mãos, lembrado hoje (5/5), reforça a importância de um hábito essencial tanto para profissionais de saúde quanto para pacientes e visitantes. O alerta é ainda mais relevante à luz do primeiro relatório global da OMS sobre prevenção e controle de infecções, publicado em 2022, que revelou que até 70% das infecções associadas aos cuidados de saúde podem ser evitadas com boas práticas de higiene das mãos e medidas de prevenção adequadas.



Alinhado à campanha mundial, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz promove uma série de ações permanentes voltadas à segurança do paciente, com reforço especial ao longo de todo o mês de maio.



Neste ano, a ação adota o slogan “As luvas protegem você. A higiene das mãos protege a todos”, abordando uma confusão frequente entre uso de luvas e segurança. O tema dialoga com a proposta da OMS para 2025 (“Luvas às vezes, higiene das mãos sempre”) e alerta para o uso inadequado das luvas como substituto da higienização.



“É comum que tanto o público quanto os próprios profissionais de saúde acreditem que a luva elimina a necessidade de higienizar as mãos, o que não é verdade. Ela protege o profissional, mas pode se tornar um vetor de contaminação se mal utilizada”, afirma Filipe Piastrelli, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.



As iniciativas incluem observação direta das práticas assistenciais, mensuração da adesão os cinco momentos críticos definidos pela Organização Mundial da Saúde em que a higienização das mãos é indispensável (antes de tocar o paciente, antes de procedimentos assépticos, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após tocar superfícies próximas a ele), devolutivas regulares às equipes e reforços educativos.



Educação gratuita

Além das ações internas, o hospital também oferece curso gratuito e 100% online sobre higienização das mãos nos serviços de saúde, voltado a profissionais e estudantes da área. Disponível em seu Ambiente Virtual de Aprendizagem, o conteúdo aborda a história da prática, os fatores que influenciam sua efetividade e a técnica correta, com base nos cinco momentos da higienização definidos pela Anvisa. O curso tem carga horária de oito horas e pode ser feito no ritmo do aluno, com novas turmas abertas mensalmente.



“Mais do que uma data no calendário, a higiene das mãos faz parte da nossa rotina de cuidado. É um pilar da assistência segura e um compromisso que se estende para além dos nossos muros, com impacto direto na saúde pública e na formação de profissionais em todo o país”, diz o médico.

Para mais informações sobre o curso acesse o link:

