Tosse: entenda os diferentes tipos e como identificar as causas

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A tosse é um dos sintomas mais comuns que aflige crianças e adultos. Embora muitas vezes seja vista como um reflexo inofensivo, pode ser um sinal de algo mais sério. Por isso é sempre importante saber distinguir algumas características.



De acordo com a médica otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista em alergias respiratórias, Cristiane Passos Dias Levy, um ponto de partida importante é saber avaliar se a tosse é seca ou produtiva. Ou seja, se ela vem (ou não) acompanhada de muco ou catarro.







Seca ou produtiva?





No caso da tosse seca, a médica explica que ela é caracterizada justamente pela ausência de muco ou catarro – e é mais comum em condições como resfriados, refluxo gastroesofágico, alergias ou irritações na garganta.

“A tosse seca geralmente é mais desconfortável, podendo vir acompanhada de dor na garganta e sensação de irritação. Muitas vezes, ela se intensifica à noite”, explica a especialista, acrescentando que esse tipo de tosse não possui expectoração, o que pode torná-la mais difícil de aliviar.



Por outro lado, a tosse produtiva é aquela que gera expectoração, ou seja, escarro. Quando a tosse é produtiva, o muco pode ser claro, amarelado, verde ou até marrom, dependendo da causa. Cristiane esclarece que a tosse produtiva é geralmente associada a infecções respiratórias, como bronquite, pneumonia ou até doenças mais graves como a tuberculose.

“Quando o corpo produz muco, ele está tentando eliminar os patógenos que afetam as vias respiratórias. Embora seja menos incômoda do que a tosse seca, ela pode ser mais desgastante, especialmente quando o muco é espesso ou difícil de expelir”.







Viral ou bacteriana?





Uma das maiores preocupações com a tosse produtiva é saber se ela tem origem viral ou bacteriana. Quanto a este aspecto, a médica pontua que uma infecção viral geralmente causa muco claro ou amarelado, enquanto a infecção bacteriana tende a produzir escarro mais espesso, verde ou até com um odor desagradável.

“Além disso, as infecções virais tendem a durar de três a sete dias, enquanto as bacterianas podem durar mais tempo e apresentar outros sintomas, como febre alta e dor no peito.”



A especialista também destaca que, caso a tosse dure mais de uma semana ou seja acompanhada de dificuldades respiratórias ou febre persistente, é preciso procurar orientação médica. "Exames, como raio-X de tórax ou análise do muco, podem ser necessários para diagnosticar corretamente a causa", orienta.







Quando a tosse pode ser grave?



Embora a tosse em si não seja, em muitos casos, algo alarmante, Cristiane enfatiza que ela pode sinalizar condições graves, principalmente quando vem acompanhada de outros sintomas, como dificuldade para respirar, dor no peito intensa, febre alta ou perda de apetite. “Se esses sintomas aparecerem, é fundamental procurar ajuda médica imediatamente”, alerta.





Recomendações





Para evitar a disseminação de infecções e alergias que causam tosse seca ou produtiva, a médica elenca as principais recomendações:



- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão



- Evitar tocar os olhos, nariz e boca para prevenir a disseminação de infecções



- Manter ambientes limpos e utilizar filtros de ar para reduzir alérgenos



- Em caso de tosse persistente ou agravamento dos sintomas, consultar um médico





