As grandes mudanças na temperatura ao longo do dia causam, nesse período do ano, uma onda de gripes e resfriados. É muito comum pessoas recorrendo a medicamentos de venda livre para aliviar os sintomas. No entanto, essa prática pode ser especialmente perigosa para os idosos. A automedicação com antigripais sem prescrição médica pode acarretar sérios riscos à saúde dos idosos, principalmente para aqueles que já apresentam algum comprometimento na memória.





Segundo a médica geriatra Simone de Paula Pessoa Lima, da empresa especializada em home care, Saúde no Lar, a presença de anti-histamínicos, que são conhecidos como antialérgicos, de primeira geração em sua formulação provoca um efeito anticolinérgico e que pode causar uma série de problemas para esse grupo etário.Entre os efeitos colaterais estão a piora da memória, constipação intestinal, confusão mental, boca seca, entre outros. "É crucial entender que os idosos possuem um organismo mais sensível e podem reagir de forma diferente aos medicamentos em comparação aos adultos jovens", afirma a médica. envelhecimento é um processo natural e gradual que traz consigo uma série de mudanças fisiológicas no organismo. O metabolismo do corpo, de uma forma geral, tende a diminuir. A especialista conta que a função renal e hepática também pode ser reduzida em idosos."Esses órgãos são responsáveis por metabolizar e eliminar substâncias do corpo, incluindo os medicamentos. Se essa função estiver comprometida, tanto a metabolização, que pode ser a responsável pela transformação da medicação na sua forma ativa, quanto a sua eliminação podem ser prejudicadas. Assim, a medicação passa a não agir (forma ativa) ou a acumular no organismo tornando-a potencialmente tóxica."Além disso, a geriatra pondera que a sensibilidade aos medicamentos pode ser alterada. "Isso significa que os idosos para uma mesma dose de determinada medicação podem ter maiores impactos e efeitos colaterais. A atenção na dosagem usada precisa ser redobrada podendo precisar de doses menores para alcançar o mesmo resultado terapêutico."Vale lembrar que muitos pacientes nessa faixa etária têm múltiplas condições médicas e, ao tomarem mais fármacos, estão em risco mais elevado de interações medicamentosas. A busca por um profissional de saúde, de acordo com Simone, é fundamental antes de administrar qualquer remédio, mesmo que seja de venda livre."Mantenha contato com o médico assistente. É somente ele que poderá avaliar as condições de saúde do paciente, considerando suas medicações atuais para então recomendar o tratamento mais adequado para aliviar os sintomas da gripe sem comprometer sua saúde geral. Cuidar do bem-estar dos idosos deve ser uma prioridade, garantindo que eles recebam a atenção necessária para uma recuperação segura e saudável", aponta.