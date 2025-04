Cinco dicas para equilibrar a dieta com a chegada do outono

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Com a chegada do outono no final de março as temperaturas costumam ficar mais amenas, fazendo com que as pessoas tenham maior apetite e uma inclinação por comidas que concentram muitas calorias por porção, como pães, doces, salgados, pratos com massas, entre outros. Com isso, a estação acaba influenciando diretamente na alimentação e, quem se cuida com uma dieta balanceada e nutritiva, precisa adaptar o cardápio de acordo com as necessidades deste período.



Essa propensão, inclusive, tem uma explicação científica. De acordo com um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, em 2014, o corpo aumenta a taxa metabólica para produzir calor quando exposto a temperaturas mais baixas, para manter a temperatura corporal estável.





“Isso acontece porque, durante as temperaturas mais frias, o nosso corpo precisa se manter aquecido, necessitando assim de mais energia. Como alimentos ricos em carboidratos são convertidos em energia, normalmente acabamos tendo desejo de consumir alimentos ricos em gorduras e sódio”, explica a coordenadora de nutrição da Clínica Seven, que atua em nutrição e emagrecimento saudável, Carolina Faiad.



Apesar dessa necessidade, a especialista ressalta que é possível, sim, seguir na dieta, mesmo com a temperatura mais amena, e deixa cinco dicas para quem quer manter o peso durante o outono:





- Consuma sopas e caldos nutritivos: as sopas e caldos são ideais para os dias mais frios. “Além de serem reconfortantes e aquecerem o corpo, elas podem ser preparadas com ingredientes saudáveis e nutritivos, como legumes, grãos integrais e proteínas magras. Uma sopa de abóbora, por exemplo, é rica em vitamina A e fibras, enquanto um caldo de frango com vegetais fornece uma boa dose de proteínas e minerais essenciais para o organismo”, recomenda Carolina.



- Invista em carboidratos complexos: o outono é uma boa época para consumir carboidratos complexos, como batata-doce, abóbora, grãos integrais e quinoa. “Esses alimentos são ricos em fibras e fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a saciedade por mais tempo”, pontua a especialista.





- Aumente a ingestão de alimentos antioxidantes: esta época do ano traz consigo uma abundância de alimentos ricos em antioxidantes, como maçãs, peras, uvas, frutas vermelhas e vegetais de folhas verdes escuras. “São opções que ajudam a combater os radicais livres, fortalecendo o sistema imunológico, algo especialmente importante para a transição das estações e para a prevenção de gripes e resfriados”, explica.



- Cuide da hidratação com bebidas quentes e chás: embora a sede possa não ser tão intensa no outono quanto no verão, a hidratação continua essencial para o bom funcionamento do corpo. “Uma excelente maneira de manter-se hidratado durante essa estação é consumir chás e infusões, que, além de líquidos, possuem propriedades terapêuticas. Chás de gengibre, camomila, hortelã e hibisco, por exemplo, ajudam na digestão, oferecem propriedades anti-inflamatórias e são relaxantes”, orienta a especialista.



- Prefira gorduras saudáveis: no outono, é interessante incluir no cardápio fontes de gorduras saudáveis, como abacate, azeite de oliva, castanhas, nozes e sementes. “Ricos em gorduras que são essenciais para o bom funcionamento do cérebro, ajudam também na absorção de vitaminas lipossolúveis e proporcionam saciedade, diminuindo os desejos por lanches não saudáveis”, recomenda.

