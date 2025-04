Alimentação balanceada pode prevenir problemas ortopédicos; entenda

A saúde ortopédica, essencial para o bem-estar físico, envolve a preservação de ossos, músculos, articulações e ligamentos. Além de exercícios e tratamentos médicos, a nutrição é fundamental para prevenir e tratar problemas ortopédicos, como osteoporose, artrite e lesões musculares.



O ortopedista Sérgio Costa destaca que "uma alimentação balanceada pode fortalecer ossos e articulações, prevenindo complicações comuns com o avanço da idade". O cálcio, por exemplo, é essencial para a saúde óssea, e sua deficiência aumenta o risco de fraturas. Sérgio Costa recomenda: "O cálcio deve ser prioridade, especialmente após os 50 anos." As fontes incluem laticínios, vegetais verde-escuros e amêndoas. A vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio, pode ser obtida pela exposição ao sol e por alimentos como peixes e ovos.

Já o colágeno, essencial para tendões e ligamentos, diminui com a idade, aumentando o risco de lesões. Alimentos como carnes magras e peixes ajudam a manter a saúde das articulações. Unindo-se ao colágeno, as proteínas são importantes para regeneração muscular e prevenção de distensões.Os ácidos graxos ômega-3 têm propriedades anti-inflamatórias, fundamentais para a saúde das articulações."O ômega-3 ajuda a reduzir a inflamação e aliviar sintomas de doenças articulares", explica. As fontes incluem: salmão, sardinha e sementes de chia.

O magnésio e o potássio são essenciais para a função muscular e óssea. A deficiência desses minerais pode causar fraqueza muscular e cãibras. "Incluir magnésio e potássio na dieta ajuda a prevenir problemas musculares e ósseos", afirma o ortopedista.



Uma alimentação equilibrada ao longo da vida previne doenças musculoesqueléticas e acelera a recuperação de lesões. "A nutrição fortalece o corpo, melhora a mobilidade das articulações e contribui para a saúde geral do sistema musculoesquelético", afirma Sérgio.