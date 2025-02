Idade muscular: alimentos de fácil absorção ajudam na saúde de idosos

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Manter uma alimentação rica em proteínas é um desafio comum para idosos, que vivenciam a perda progressiva de massa magra ao longo dos anos. Segundo a nutricionista e docente do Centro Universitário UniBH, Mara Claudia Dias, essa perda está associada a uma menor ingestão do nutriente, principalmente pela dificuldade no consumo.

"Os idosos, com o avançar da idade, vão diminuindo o consumo de alimentos proteicos como a carne, que é de difícil mastigação e digestão. Isso faz com que busquem alternativas mais fáceis de serem consumidas", explica.





Para contornar essa dificuldade, a inclusão de alimentos de fácil absorção e digestão pode ser uma estratégia eficiente. Entre as opções, estão leites, queijos, carnes macias e iogurtes proteicos. Estes últimos são uma alternativa prática e rica em nutrientes, pois apresentam uma quantidade reforçada de proteínas e são mais fáceis de mastigar e digerir.

"É muito importante, pela perda de massa magra, priorizar o consumo de proteína nos idosos. Temos diversas formas de aumentar essa ingestão, como o consumo de leite, queijo e iogurte", acrescenta Mara Claudia.





Segundo a engenheira de alimentos da Laticínios Verde Campo, Maria Alice Oliveira, a textura e o sabor dos iogurtes de colher, por exemplo, desempenham um papel essencial na aceitação alimentar do público sênior. Nessa fase da vida, muitos enfrentam dificuldades de mastigação e deglutição, além da perda de apetite, o que pode levar à ingestão insuficiente de proteínas.





“Um iogurte com textura cremosa facilita o consumo, enquanto um sabor agradável estimula o paladar, tornando a experiência mais prazerosa e aumentando a adesão a uma alimentação equilibrada. Desenvolver produtos que aliem essas características à alta qualidade nutricional é essencial para promover o bem-estar da população idosa”, afirma Maria Alice.





Outro ponto importante é a versatilidade no preparo das carnes. Opções como carne moída, hambúrgueres de carne verdadeira e almôndegas feitas com cortes mais magros, como o patinho, tornam-se mais fáceis de mastigar e digerir. Desfiar carnes de frango ou utilizar carnes trituradas são formas de facilitar a aceitação desses alimentos no dia a dia dos idosos.





Produtos como o whey protein também podem ser considerados para complementar a dieta de idosos com dificuldade de atingir suas necessidades proteicas diárias. Mas essa suplementação deve ser avaliada individualmente por um profissional da saúde. "O whey é sempre uma boa opção, mas precisa de uma prescrição ou indicação adequada", alerta Mara Claudia.





Ao priorizar alimentos proteicos de fácil absorção, é possível melhorar a qualidade de vida dos idosos e minimizar os efeitos da perda muscular natural da idade. Com a orientação adequada, uma alimentação equilibrada e adaptada às necessidades individuais pode contribuir para um envelhecimento mais saudável e ativo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia