Cuide da alimentação no carnaval! Como manter a energia e evitar a ressaca

Durante os dias de carnaval, é comum que a alimentação fique em segundo plano diante da empolgação da festa. No entanto, para manter a energia e o bem-estar, é fundamental adotar alguns cuidados com a dieta. A nutricionista do São Cristóvão Saúde, Thalia Gutierrez, dá dicas para quem quer aproveitar a folia sem prejudicar a saúde.



Mantenha uma alimentação equilibrada



Evitar longos períodos de jejum é uma das principais recomendações para garantir disposição. “Nosso corpo precisa estar bem alimentado para fornecer energia suficiente durante os dias de festa”, explica Thalia. O ideal é consumir carboidratos integrais, que promovem saciedade, além de proteínas e gorduras saudáveis.



No café da manhã, uma combinação de pão, ovo, frutas e café pode dar o pique necessário para começar o dia. No almoço e no jantar, a orientação é reforçar a ingestão de saladas, legumes e verduras para garantir vitaminas e minerais.



Hidratação e consumo de bebidas alcoólicas



O consumo de álcool pode causar desidratação e prejudicar o organismo. Para equilibrar, é essencial intercalar as bebidas alcoólicas com água. “Recomendo beber 200ml de água a cada 200ml de bebida alcoólica, assim mantemos a hidratação e evitamos a embriaguez e a ressaca no dia seguinte”, afirma a nutricionista.



Alimentos que ajudam a reduzir os efeitos do álcool



Para amenizar os sintomas da ressaca, a água é a principal aliada. Além dela, é recomendado consumir água de coco e isotônicos para repor os sais minerais perdidos. Frutas como melancia, melão, morango e abacaxi, ricas em água, também ajudam na hidratação e na recuperação do organismo.



Outras boas opções incluem chá de hortelã, chá de gengibre e água com limão, que auxiliam na digestão e reduzem náuseas. Alimentos ricos em carboidratos, como macarrão, ajudam a recuperar o nível de açúcar no sangue, enquanto ovos, ricos em acetilcolina e antioxidantes, colaboram na desintoxicação do fígado.



Riscos de pular refeições e como evitar



Com o aumento do gasto energético durante a folia, não se alimentar corretamente pode levar à queda da pressão arterial e da glicemia, causando tontura e até desmaios. Além disso, consumir alimentos de procedência duvidosa vendidos na rua pode aumentar o risco de intoxicação alimentar.



Para evitar esses problemas, Thalia sugere levar alimentos práticos e nutritivos, como barrinhas de cereal, mix de castanhas e frutas. Além disso, a ingestão de isotônicos, chá gelado e água de coco pode ajudar a manter a energia e evitar mal-estar.



Opções saudáveis de drinks e petiscos



Para quem deseja aproveitar sem exageros, algumas opções de petiscos saudáveis incluem saladas, frutas congeladas, queijos, sanduíches naturais, tapioca e crepioca. Caso o armazenamento seja um problema, alternativas como torradinhas, biscoito de polvilho, chips de batata-doce, pipoca e mix de nuts são boas escolhas.



Entre os drinks, cervejas com teor reduzido de calorias ou sem álcool são opções menos prejudiciais. Destilados como vodka, rum e gin podem ser combinados com frutas, água com gás, tônica e refrigerantes de baixa caloria. “Vale lembrar que qualquer bebida alcoólica impacta o fígado. O ideal é beber com moderação”, alerta a especialista.



