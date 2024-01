Brasil é o quinto país da América Latina que mais consome álcool per capita, com uma média de 8,9 litros por ano

Comemorações e festas sempre são bem-vindas, mas muitas pessoas acabam exagerando no consumo de bebidas alcoólicas e sofrem com a ressaca no dia seguinte. Essa condição é um conjunto de sintomas físicos e mentais que surgem devido à intoxicação pelo álcool, que provoca desidratação, sobrecarga do fígado e hipoglicemia, resultando em dor de cabeça, náusea, vômito, mal-estar, boca seca e sede excessiva.

Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2018, o Brasil é o quinto país da América Latina que mais consome álcool per capita, com uma média de 8,9 litros por ano. Esse consumo tende a aumentar nas festas de final de ano, quando as pessoas se reúnem com familiares e amigos para comemorar.



A nutricionista, coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário Newton Paiva, Priscila Bernardes, explica que o primeiro passo para curar a ressaca é hidratar-se bem, pois o álcool é diurético e faz com que a pessoa perca líquidos e sais minerais. “A água é fundamental, mas também é importante consumir água de coco, sucos naturais sem açúcar e isotônicos, que ajudam a repor os eletrólitos perdidos”, afirma.



Além da hidratação, a alimentação também é essencial para curar a ressaca. A professora recomenda uma dieta rica em alimentos mais leves, como frutas, verduras, legumes, sopas e caldos, que favorecem a recuperação do intestino e do sistema imunológico. Ela destaca ainda o papel da vitamina C, que ajuda o fígado a eliminar as toxinas do álcool. “Alimentos ricos em vitamina C, como tomate, limão e morango, devem ser consumidos com frequência, pois têm ação antioxidante e anti-inflamatória”, explica.



Outro alimento que pode ajudar a combater a ressaca é o limão, que tem propriedades alcalinizantes e digestivas, além de diminuir a náusea. A nutricionista sugere tomar uma limonada com gengibre ralado, sem açúcar, para aliviar o mal-estar.



Também é importante repor o potássio, que é eliminado pelo excesso de bebida. A banana é uma ótima fonte desse mineral, assim como a água de coco. Outros aliados são os chás, como o de boldo ou o verde, que têm efeito diurético e estimulam a eliminação do álcool. Porém, devem ser consumidos com moderação e longe das refeições, para não prejudicar a absorção de alguns nutrientes.

A nutricionista ensina receitas de sucos “anti-ressaca”, que podem ser preparados facilmente em casa:



Suco 1:



1/2 limão espremido

1 laranja descascada e picadinha

3 folhas de alface

200 ml de água de coco

Bater tudo no liquidificador e tomar bem gelado

Suco 2:



2 fatias de melancia sem caroço

1 colher de aveia ou linhaça dourada

1 gengibre pequeno ralado

Bater tudo no liquidificador, coar e beber sem adicionar açúcar