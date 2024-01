O machismo ainda se manifesta na sociedade por meio de atitudes sutis. Um exemplo é a pressão que os meninos enfrentam, em relação à tonalidade de suas vozes, durante a pré-adolescência. A idealização em torno da voz grave como sinônimo de masculinidade pode gerar estereótipos prejudiciais, afetando a autoestima e a saúde mental desses jovens.

Durante o desenvolvimento infanto juvenil, meninos e meninas vivenciam a muda vocal, o fenômeno natural marca a transição da infância para a adolescência, aonde a fala passa por mudanças decorrentes de fatores anatômicos e hormonais. Este período gera, especialmente nos meninos, uma instabilidade vocal. Mas por vezes, a sociedade subestima a complexidade desse processo biológico, propagando ideais ultrapassados de masculinidade que associam a voz mais aguda à fragilidade ou inferioridade.

“A importância de abordar essa questão vai além da sonoridade de cada voz, se entrelaça profundamente com a saúde mental e autoestima dos jovens. A pressão para se adequar aos padrões arcaicos pode resultar em inseguranças, ansiedade e até mesmo uma busca constante por validação. Encorajar uma narrativa inclusiva e compreensiva em torno da voz dos meninos é crucial para promover a aceitação pessoal e o respeito mútuo desde cedo”, enfatiza Glaucia Verena, fonoaudióloga, diretorada LabVoz, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e Centro de Estudos da Voz.

Processo natural

Fonoaudióloga Glaucia Verena destaca qie a sociedade subestima a complexidade da muda vocal como um processo biológico e propaga ideais ultrapassados de masculinidade que associam a voz mais aguda à fragilidade ou inferioridade Arquivo Pessoal

A atriz brasileira Carla Diaz, que participou do elenco de Chiquititas (1997), e o ator britânico Daniel Radcliffe, Harry Potter na famosa série de filmes, são exemplos de artistas que passaram pelo processo da muda vocal diante do olhar do público. “Ao acompanhar essa mudança na vida do próprio ídolo, os fãs acabam se identificando com o fenômeno e percebendo a transformação como um processo natural da vida”, destaca a fonoaudióloga.