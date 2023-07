SIGA NO

É só o tempo frio chegar para começar a temporada das crises respiratórias. São as rinites, sinusites, resfriados e gripes chegando para mudar a rotina de muita gente. O que nem sempre é esperado, mas que pode ser muito comum, são as mudanças na voz, a famosa rouquidão. Mas, será que isso é natural do inverno ou é um motivo para preocupação?







A mudança na voz pode ser mais comum nessa época do ano porque o frio acaba afetando não somente a laringe, como também todo o trato vocal. Por isso e por conta da baixa umidade do ar, a região fica suscetível a irritações, inflamações e até infecções. Daí a necessidade de alguns cuidados para evitar piores consequências como laringites, faringites e amigdalites.





“É importante que as pessoas tenham em mente que ficar rouco não é normal. Existe algum motivo para isso estar acontecendo e precisa ser investigado. É claro que, quando a rouquidão é acompanhada de outros sintomas típicos de uma gripe , já sabemos o possível motivo. Mas quando ela aparece isoladamente e/ou persiste por mais de 15 dias, é preciso buscar uma consulta com otorrinolaringologista para avaliar todos os níveis anatômicos que possam estar afetados”, explica André Freire Kobayashi.





Um hábito muito simples e necessário durante o inverno é manter a garganta hidratada. Mesmo sem sentir tanta sede como no verão, o ideal é ter sempre por perto uma garrafa de água e ir tomando ao longo do dia. Isso deixa a mucosa umidificada, impedindo que ela se irrite ou se contamine facilmente por algum agente externo.





Outro cuidado é atentar-se aos sintomas nasais. O nariz tem a função de filtrar, aquecer e umidificar o ar. A laringe, por sua vez, depende da boa qualidade da respiração nasal para o seu funcionamento adequado. Quando a função nasal está comprometida no inverno, o ar que entra pela boca tende a agredir mais a via aérea, uma vez que ele se encontra seco, frio e com mais poluentes.



Evitar pigarros e sussurros “Além da hidratação, é recomendado um tratamento nasal adequado para melhorar a saúde vocal. Muitos casos têm um desfecho mais favorável quando se inicia uma lavagem nasal como soro fisiológico já no início dos sintomas. Alguns alimentos e alguns hábitos, como consumo excessivo de bebida alcoólica e tabagismo devem ser evitados", orienta o otorrinolaringologista.