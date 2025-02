Como garantir a saúde e o bem-estar de gestantes e puérperas no verão

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Sol escaldante, temperaturas elevadas e um corpo passando por mudanças intensas: o verão pode ser um desafio para gestantes e puérperas. O calor excessivo não apenas aumenta o desconforto físico, mas também exige cuidados específicos como hidratação, alimentação e bem-estar.







Para quem está vivendo essa fase tão especial, adotar hábitos saudáveis e estratégias nutricionais adequadas é essencial para proteger a saúde da mãe e do bebê.







De acordo com a nutricionista do Hospital Maternidade Paulino Werneck, Fernanda Riente Freire, alguns cuidados são fundamentais para que as gestantes e puérperas possam enfrentar o calor com mais leveza e segurança.







“Do consumo de alimentos refrescantes ao cuidado com a pele e prevenção de surtos, essas dicas ajudam a tornar os dias mais quentes não apenas suportáveis, mas também saudáveis e revigorantes”, explica.





Ela lista pequenas mudanças no dia a dia que podem fazer a diferença para o conforto e a saúde durante o verão:







Hidratação





A hidratação adequada é vital, especialmente em dias quentes. Durante a gestação, o consumo de líquidos favorece a formação do líquido amniótico, melhora a motilidade intestinal – prevenindo a constipação – e auxilia na eliminação de toxinas, reduzindo riscos de infecções.







Para as puérperas, a hidratação é ainda mais crucial, já que o leite materno é composto por cerca de 87% de água. “O aumento da ingestão hídrica é indispensável para a produção de leite e o bem-estar da mãe e do bebê”, destaca Fernanda.







Alimentos refrescantes e nutritivos





Uma dieta rica em frutas e legumes com alto teor de água é recomendada. “Melancia, melão, uva, maçã congelada e abacaxi são ótimas opções”, sugere a nutricionista. Para complementar, leguminosas como pepino, cenoura crua e abobrinha ajudam a nutrir e refrescar.







Sorvetes caseiros, feitos com frutas congeladas, também são alternativas saudáveis. Para gestantes com dificuldade em beber água, água de coco e águas saborizadas com frutas cítricas podem ser boas substituições.







“Evite bebidas industrializadas e opte por preparos caseiros, livres de açúcares e aditivos químicos”, alerta a especialista.







Atenção com o consumo de isotônicos





Embora permitido em casos específicos, como desidratação causada por vômitos ou diarreia, os isotônicos devem ser consumidos com cautela e apenas sob recomendação nutricional.







“O consumo excessivo pode sobrecarregar os rins e agravar problemas como hipertensão ou diabetes”, reforça. .





Dicas contra o inchaço





Considerada uma das principais queixas entre as gestantes nessa época do ano, para combater o inchaço a nutricionista do Paulino Werneck orienta:





- Consumir no mínimo dois litros de água por dia



- Priorizar alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e leguminosas



- Evitar alimentos industrializados e ricos em gorduras



- Optar por temperos naturais e reduzir o consumo de sódio





Proteção da pele no verão





As alterações hormonais tornam a pele das gestantes mais propensa a manchas, como o melasma. Para a especialista, uma alimentação rica em antioxidantes, incluindo vitaminas C, E e A, e compostos como licopeno e betacaroteno, é essencial. “Frutas vermelhas, uvas, oleaginosas e vegetais de folhas verdes ajudam a prevenir os efeitos do sol”, afirma Fernanda.







Atividade física e cuidados específicos





A prática de exercícios físicos durante a gestação e o puerpério é recomendada, mas requer cuidados. “É necessário monitorar o aumento do gasto calórico e a perda de líquidos pelo suor, ajustando a dieta e a hidratação de acordo com a intensidade da atividade”, orienta.







Sinais de alerta para a saúde





A desidratação e o calor excessivo podem gerar sintomas como urina escura, boca seca, tontura e cansaço. “Atenção a esses sinais é crucial para evitar complicações, como desidratação ou pressão alta.”







Cuidados para bebês e gestantes com condições de saúde





Segundo a Fernanda, para os bebês cuja alimentação é exclusivamente feita por meio da amamentação, o leite materno é suficiente para que fiquem bem hidratados. A partir do momento em que iniciam a introdução alimentar, é fundamental fazer a oferta regular de água.







Já as gestantes com condições prévias, como diabetes gestacional ou hipertensão, devem seguir um plano alimentar rigoroso, com refeições fracionadas e alimentos integrais. “O acompanhamento personalizado com nutricionista é indispensável nesses casos, garantindo a adesão à dieta adequada”, reforça Fernanda.

