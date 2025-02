Desastrado? Melhore o equilíbrio e a coordenação motora com a musculação

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Você conhece pessoas estabanadas que vivem tropeçando, esbarrando e deixando as coisas caírem sem nenhum motivo aparente? Saiba que isso nem sempre é culpa da falta de atenção. Segundo especialistas, boa parte destes problemas estão ligados a uma interação incipiente entre os músculos e o sistema nervoso, algo que pode ser melhorado por meio de práticas como a musculação.





Segundo o médico do esporte e credenciado Omint, Nemi Sabeh, a quantidade de massa muscular e as capacidades de propriocepção, ligadas ao controle dos movimentos do corpo a partir das células sensoriais, têm uma ligação direta com as funções de equilíbrio e coordenação motora, fundamentais para a prática esportiva e a realização de atividades diárias.





“A qualidade de vida de pessoas com problemas nessas funções diminui muito, pois as próprias dificuldades de realizar exercícios e tarefas cotidianas acabam tornando a pessoa mais sedentária, trazendo prejuízos a seus quadros clínicos de maneira geral”, afirma o especialista, destacando que a perda de massa muscular causada pelo envelhecimento faz com que a população idosa demande um cuidado especial para evitar estes cenários.





Nemi Sabeh, que foi médico da seleção feminina de futebol por mais de uma década, aponta que a musculação é não só o principal antídoto de prevenção contra a perda das funções de equilíbrio e coordenação, como também é o tratamento mais eficiente para quem já convive com o quadro.





“A modalidade está diretamente ligada à manutenção da massa muscular. Além disso, os estímulos de equilíbrio durante as sessões de musculação proporcionam a melhora do equilíbrio, da agilidade, da velocidade e da propriocepção”, recomenda o médico.





Habituado a receber alunos que chegam às academias em busca de maior controle do próprio corpo por indicação de médicos e fisioterapeutas, o treinador da Smart Fit Daniel Silva afirma que o protocolo para essas situações deve ser dividido em duas etapas.





Na primeira delas, o professor deve avaliar o domínio de postura, ativação muscular e controle motor do aluno a fim de determinar se está pronto para realizar exercícios mais complexos ou se deve-se iniciar com trabalhos de baixa intensidade e isométricos até que ele se adapte.





“Depois dessa etapa, quando consideramos que o praticante está pronto, faz sentido pensarmos em optar por exercícios mais livres para melhorar a propriocepção e ativação dos músculos estabilizadores. Isso porque eles permitem maior ativação dos músculos estabilizadores, core, glúteo médio, manguito rotador”, aponta Daniel Silva, antes de listar alguns dos trabalhos mais recomendados.





“Neste sentido, eu indicaria exercícios como agachamento livre, levantamento terra, afundo, exercícios unilaterais e pranchas, além de exercícios calistênicos, usando o peso do próprio corpo”.

