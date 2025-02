Inatividade física pode adoecer 500 milhões de pessoas até 2030

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O segundo mês do ano já está quase no fim, e, para muitos, as promessas de cuidar da saúde em 2025 ficaram apenas no papel. Esse adiamento, porém, pode trazer sérias consequências. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), doenças não transmissíveis, como câncer, diabetes e problemas cardiovasculares, são responsáveis por 74% das mortes no mundo, sendo que grande parte desses óbitos poderia ser evitada com mudanças no estilo de vida.

No Brasil, os números também são alarmantes. Dados do Ministério da Saúde revelam que 24,3% dos adultos brasileiros sofrem de obesidade, ou seja, um em cada quatro. A condição está diretamente ligada a problemas como hipertensão, diabetes, dificuldades respiratórias, gota, cálculos biliares e até alguns tipos de câncer. E a obesidade é apenas uma das muitas consequências de um estilo de vida desregrado, sedentário e com má alimentação.

Os impactos da negligência com a saúde podem ser graves e, a longo prazo, irreversíveis. Por isso, a mudança deve começar, como explica a médica da família da TOTUM Saúde, Evelyn Tavares. “De acordo com a OMS, 500 milhões de pessoas no mundo poderão adoecer até 2030 devido à inatividade física. O sedentarismo virou um problema de saúde pública. Precisamos nos movimentar, mas antes é fundamental passar por um check-up médico. Iniciar atividades físicas sem avaliação clínica pode ser arriscado, pois há condições preexistentes que precisam ser descartadas”, alerta.

Além do movimento, a alimentação equilibrada desempenha um papel crucial na saúde. Segundo a nutricionista Nayara Rios, também da TOTUM Saúde, muitas pessoas têm dificuldade em comer bem. “O ideal não é seguir dietas radicais, mas sim um processo de reeducação alimentar. Comer precisa ser prazeroso e uma alimentação cheia de restrições dificilmente funciona por muito tempo. Minha recomendação é buscar acompanhamento profissional para um plano alimentar personalizado e realista, sempre priorizando alimentos naturais e aumentando o consumo de água”, aconselha.

Mesmo diante dos desafios, a boa notícia é que pequenas mudanças no dia a dia podem trazer grandes impactos. A combinação de alimentação balanceada e atividade física regular não só previne doenças graves como também promove bem-estar físico e mental, melhorando a qualidade de vida.

Confira algumas orientações para evitar o sedentarismo e adotar um estilo de vida mais saudável: