Hidrate-se: Atenção redobrada para gestantes, crianças e idosos

Diante das altas temperaturas de verão vivenciadas no Brasil, a metabologista e PHD em endocrinologia pela USP Elaine Dias JK explica a necessidade redobrada de hidratação do organismo, especialmente entre crianças, idosos, gestantes e portadores de doenças crônicas. “A recomendação diária de ingestão de água é de 2 a 3 litros, porém, com calor extremo, a transpiração fica mais intensa, gerando uma perda maior de líquido e eletrólitos. Nessas condições, é importante aumentar a absorção hídrica para compensar o organismo”, ressalta.

Elaine comenta que quando o corpo sente calor, utiliza mecanismos para resfriamento, como o suor. Isso, quando acontece em excesso e sem a adequada reposição de fluidos e eletrólitos, pode causar desidratação. Uma conta fácil para calcular a ingestão de água é 30 a 40 ml por quilograma de peso por dia. Diante do calorão, o ideal é aumentar essa recomendação mínima diária”, reforça.

Além disso, é fundamental estar atento aos possíveis sinais de desidratação, tais como: diminuição da produção de urina, urina de cor escura, cansaço, desânimo, sensação de tontura ou vertigem, fadiga, sede, pele seca e fria e batimentos cardíacos acelerados.

A médica orienta que, em casos de sintomas como esses, as medidas caseiras podem auxiliar muito. São elas:

Beber líquidos em pequenos goles, preferencialmente água ou soluções de reidratação oral. É extremamente importante que seja devagar, para não causar hiponatremia;

Evitar bebidas com cafeína ou álcool, pois podem piorar a desidratação;

Consumir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais;

Repousar e evitar atividades físicas intensas.

“Se a desidratação for grave ou associada a outros sintomas preocupantes, como confusão mental, dificuldade para respirar ou batimentos cardíacos irregulares, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente, pois pode ser necessário tratamento mais específico e intervenções médicas. O mesmo se a desidratação for decorrente de vômito ou diarreia persistentes”, acrescenta Elaine.

Desidratação X Hiponatremia

Há pouco mais de um ano, o caso da morte de uma mulher nos Estados Unidos por intoxicação de água foi notícia no mundo todo, gerando dúvidas sobre hidratação do corpo. Nesse caso trágico, ela ingeriu dois litros de água em 20 minutos e teve hiponatremia.

“A hiponatremia é uma condição médica caracterizada por baixos níveis de sódio (na forma de íons de sódio) no sangue. Isso ocorre quando a concentração de sódio fica abaixo de 135 mEq/L (miliequivalentes por litro). E a causa pode ser por várias razões, como ingestão excessiva de água; perda demasiada de sódio; alta retenção de água; medicamentosa e alterações hormonais, como hipotireoidismo e insuficiência adrenal”, explica Elaine.

A médica ressalta que o consumo excessivo de água pode ser prejudicial em qualquer idade, mas, a gravidade das consequências pode variar. “Em geral, o excesso de água pode levar à diluição dos eletrólitos no corpo, incluindo o sódio, resultando em hiponatremia, especialmente se os rins não conseguirem eliminar o alto volume ingerido de forma adequada. Crianças e idosos podem ser mais suscetíveis aos efeitos do consumo excessivo de água, devido às diferenças no tamanho corporal e na função renal”, comenta a endocrinologista e metabologista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia!