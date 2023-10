SIGA NO

683

O uso recorrente de descongestionantes nasais, além de viciar, causa efeitos colaterais bastante danosos, especialmente ao coração CDC/Unsplash







Todo mundo sabe que o uso recorrente de descongestionantes nasais, além de viciar, causa efeitos colaterais bastante danosos, especialmente ao coração. "Mas como viver sem eles, se o meu nariz vive entupido?" Essa é a pergunta que a maioria das pessoas faz aos médicos quando alertadas sobre a necessidade de evitar o uso desse tipo de medicamento, principalmente quem tem rinite alérgica, justamente pela ocorrência mais frequente de obstrução nasal. A resposta nem sempre agrada, mas não resta dúvida que a lavagem nasal é a opção mais segura e eficaz para eliminar esse desconforto – seja em bebês, crianças, adultos ou idosos.













Leia: Por que a respiração deve ser pelo nariz e não pela boca? O procedimento consiste na introdução de uma solução salina suave e estéril nas narinas para ajudar a limpar o muco, aliviar a congestão nasal e reduzir a inflamação dentro do nariz. A dosagem recomendada varia conforme a idade e deve ser aplicada de acordo com a seguinte escala: 1ml (para bebês de 0 a 6 meses); 3ml (para crianças de 6 meses a 2 anos); 3ml a 20ml (2 a 6 anos) e 10ml a 20ml (a partir de 7 anos).

Soro fisiológico

O ideal, segundo a especialista, é utilizar o soro fisiológico comprado pronto na farmácia com a ajuda de um aplicador (parecido com um conta-gotas). Mas também é possível fazer uma mistura caseira em casos de emergência: um litro de água que tenha sido fervida com, aproximadamente, uma colher de chá de sal.









Leia: Jovem encontra brinco perdido há um ano dentro do nariz após raio-x. “Além de melhorar a respiração nos momentos de crise, a lavagem também serve para prevenir infecções sinusais e reduzir a frequência de episódios de sinusite em pessoas com rinite. Portanto, pode ser feita regularmente”, enfatiza a médica.

Como fazer?

A frequência da lavagem nasal pode ser de duas a três vezes ao dia. É recomendado usar de 10-20 ml de solução salina por narina na seringa. Se for um jato contínuo, de 3 a 10 segundos. Se for na garrafinha, use uma específica para esse fim, de 120 a 240 ml, mantendo a proporção de 10-20 ml de solução salina por narina. Seguidas tais recomendações, os próximos passos são:

Inclinar o dorso levemente para a frente (cerca de 15 graus); Abrir a boca e iniciar uma respiração oral. Essa manobra irá fazer uma elevação do céu da boca, protegendo os ouvidos, impedindo dor na região, devido à pressão da solução no tubo auditivo (canal que liga a parte de trás do nariz ao ouvido). Colocar a ponta da seringa, ou de outro material que for usado, sem agulha, na narina, realizando uma boa vedação. Evite que a seringa machuque o septo e a concha nasal inferior, posicionando adequadamente a ponta da seringa. Depois de vedar a narina, inclinar lateralmente a cabeça, em um ângulo de mais ou menos 30 graus para o lado contrário de onde está o material usado, e esguichar a solução. Não se esqueça de realizar a lavagem nasal com movimentos suaves para evitar lesões traumáticas.