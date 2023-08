683

Em muitas culturas e sociedades, existem ideais de beleza que podem enfatizar características específicas do rosto, incluindo o tamanho do nariz Joseph Greve/Unsplash

A preocupação com o tamanho do nariz é um tema comum entre muitos pacientes e pode ter várias origens psicológicas e sociais. "Existem algumas razões principais pelas quais muitas pessoas podem desenvolver complexos relacionados ao nariz. O nariz desempenha um papel central no equilíbrio estético do rosto e existem questões psicológicas, sociais, além de padrão de beleza, comentários negativos e experiências pessoais", explica o cirurgião plástico membro da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS) e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), Paolo Rubez.





De acordo com o médico, a autoestima é um aspecto crucial na vida das pessoas e a rinoplastia tem se destacado como uma forma eficaz de melhorá-la. "Através da rinoplastia, é possível corrigir assimetrias, reduzir ou aumentar o tamanho do nariz, afiná-lo e melhorar a proporção facial como um todo. Essas mudanças estéticas proporcionam aos pacientes uma sensação renovada de autoconfiança", diz o médico.O médico explica que em muitas culturas e sociedades existem ideais de beleza que podem enfatizar características específicas do rosto, incluindo o tamanho do nariz. "Se o nariz de uma pessoa não se enquadra nesses padrões considerados ideais, ela pode se sentir insegura e desenvolver complexos em relação a isso", argumenta. "Mas isso, claro, deve ser sempre avaliado com relação às proporções faciais, porque não existe um único nariz perfeito e ideal para todos. Como cirurgiões, temos que respeitar as individualidades", reforça. A tendência natural de comparar-se com os outros também pode levar à percepção de que o próprio nariz é desproporcional ou inadequado. "Ao ver narizes que são considerados mais harmoniosos ou atraentes por outros, pode-se desenvolver uma preocupação em relação ao próprio nariz", destaca o médico.Além disso, comentários negativos ou bullying relacionados ao tamanho do nariz podem ter um impacto significativo na autoestima de uma pessoa. "Algumas pessoas podem ter vivenciado experiências traumáticas ou eventos em que seu nariz tem sido o foco de atenção negativa, o que pode levar a uma grande preocupação com o tamanho do nariz", aponta o médico.O especialista enfatiza que a rinoplastia tem passado por grandes avanços nos últimos anos, trazendo benefícios estéticos notáveis para os pacientes. "Além de corrigir imperfeições, essa intervenção cirúrgica tem se mostrado uma poderosa aliada na melhora da autoestima, no embelezamento facial e até mesmo na percepção anti-idade. Com técnicas aprimoradas, materiais inovadores e uma compreensão mais profunda da anatomia nasal, os resultados obtidos têm sido cada vez mais naturais e personalizados", destaca.A rinoplastia tem sido reconhecida como uma ferramenta eficaz para o embelezamento facial, de acordo com o profissional. "Com a cirurgia, é possível harmonizar o nariz com os demais traços geométricos, criando uma aparência mais equilibrada e harmônica. Os cirurgiões plásticos levam em consideração não apenas a estrutura nasal, mas também a relação entre o nariz, os olhos, as maçãs do rosto e o queixo, buscando alcançar um resultado esteticamente agradável e natural."Outro benefício notável da rinoplastia é a sua capacidade de promover uma percepção anti-idade. "Com o envelhecimento, o nariz pode passar por alterações, como o alongamento e queda da ponta nasal, a flacidez da pele e a formação de rugas ao redor do nariz. A rinoplastia permite corrigir esses sinais de envelhecimento, restaurando uma aparência jovem do nariz. Por meio de técnicas como o levantamento e a definição da ponta nasal é possível obter um aspecto rejuvenescido", explica Paolo, lmbrando que a rinoplastia é uma cirurgia complexa que requer habilidades cirúrgicas especializadas e experiência por parte do profissional. "Portanto, é fundamental buscar um médico com histórico comprovado de resultados positivos e uma compreensão aprofundada das técnicas mais recentes", informa.