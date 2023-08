683

Para não comprometer a qualidade da visão, é necessário fazer o uso consciente de aparelhos eletrônicos Freepik

A presbiopia, conhecida também como vista cansada, é uma evolução natural que afeta a visão da população a partir dos 40 anos de idade. Com o passar do tempo, o cristalino do olho, espécie de lente transparente e flexível localizada atrás da pupila, vai perdendo a elasticidade e sua capacidade de acomodação, deixando de focar em objetos próximos.





Dessa forma, a pessoa começa a apresentar dificuldade em ver de perto, o que prejudica a leitura de um livro ou o simples ato de mexer no celular, por exemplo. Isso faz com que tenha que afastar o aparelho, esticando o braço para frente, ou até mesmo ampliando os caracteres da tela para enxergar com maior clareza e nitidez.A função autoplay, recurso de reprodução automática de conteúdos online, surge como outro agravante para a saúde dos olhos, pois acaba aumentando o tempo de tela do usuário.Dessa forma, com o aumento do tempo de tela, pessoas passaram a sofrer com mais disfunções na saúde ocular , sendo a presbiopia comum. Esse esforço excessivo pode causar enxaqueca , ardência e dores nos olhos e manchas na visão, sintomas comuns no diagnóstico de vista cansada."Alterações nas áreas da córnea, retina, mácula e cristalino podem levar à perda de visão de forma gradativa. E essas complicações não se manifestam imediatamente", informa o médico oftalmologista e embaixador das lentes Essilor, Renan Ferreira Oliveira.Para não comprometer a qualidade da visão, é necessário fazer o uso consciente de aparelhos eletrônicos e adotar algumas medidas preventivas que podem ajudar no atraso do enfraquecimento da visão."Uma das maneiras mais eficazes é inserir no dia a dia a regra dos 20-20-20, que consiste em fazer uma pausa de 20 minutos, olhando para objetos a 20 metros de distância, a cada 20 minutos em frente à uma tela. Estimular a visão periférica e o uso de filtro azul, também são dicas para aliviar a fadiga ocular", complementa.A presbiopia pode ser tratada de três maneiras: uso de óculos com lentes óticas, lentes de contato ou realização de procedimento cirúrgico.As lentes progressivas e/ou multifocais permitem que a visão natural seja restaurada a qualquer distância, sejam próximas, intermediárias ou distantes, oferecendo mais conforto e naturalidade.Embora a presbiopia e a hipermetropia apresentem sintomas semelhantes - desafio em visualizar objetos próximos dos olhos - as duas condições são distintas."A presbiopia surge como consequência do envelhecimento, enquanto a hipermetropia é causada por uma alteração anatômica, sendo diagnosticada, principalmente, durante a infância ou adolescência", explica Renan Ferreira Oliveira.Além disso, de acordo com o oftalmologista, as condições visuais pré-existentes, como a miopia, astigmatismo e a própria hipermetropia, não atrasam ou aceleram o desenvolvimento da presbiopia."Apesar da presbiopia ser um processo natural causado pelo envelhecimento do organismo, o uso excessivo de smartphones e computadores pode agravar o diagnóstico dessa condição", aponta.