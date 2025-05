Mulher gasta R$ 2,8 milhões em um dia após receber dinheiro por engano

Um caso inusitado chamou a atenção na Argentina esta semana: Verónica Acosta, moradora da província de San Luis, foi presa e acusada de fraude após receber, por engano, um depósito de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões) em sua conta bancária. O dinheiro, que segundo ela seria uma transferência esperada de apenas US$ 8.000 (R$ 45 mil), foi gasto em poucas horas em compras e transferências para familiares. Agora, a justiça exige que o valor seja devolvido.

De acordo com o jornal argentino, La Nación , o episódio começou quando Verónica, que aguardava um valor enviado pelo pai de sua filha, se deparou com uma fortuna milionária em sua conta. Desesperada e sem entender exatamente o que havia acontecido, começou a gastar rapidamente. "Achei que eram 500 mil pesos. Só depois percebi que eram milhões (de pesos)", disse à imprensa local, com a filha no colo.

Nos relatos, ela afirmou ter feito 66 transferências para pessoas próximas, além de comprar diversos produtos, como uma geladeira, duas televisões, um micro-ondas, uma fritadeira, móveis domésticos, azulejos de cerâmica, um assento sanitário e até um carro. “Comprei coisas que já foram devolvidas e também as divididas com a família”, explicou.

A repercussão foi imediata. Os vídeos da entrevista viralizaram nas redes sociais e levaram o nome de Verónica aos assuntos mais comentados. As opiniões se dividiram: enquanto alguns usuários nas redes a chamaram de "ídolo" por ter aproveitado a situação, outros questionaram a responsabilidade de quem recebe e gasta um dinheiro que não lhe pertence.

No dia seguinte ao ocorrido, a conta de Verónica foi congelada, sua residência foi alvo de busca e ela acabou presa. A acusação é de fraude, e a defesa alega que ela apenas agiu movida pelo desespero. “Neste país, um ex-presidente roubou um PIB inteiro e não está preso, mas quer aplicar todo o peso da lei a esta humilde mulher”, argumentou seu advogado.

Enquanto aguarda o julgamento, Verónica permanece detida, e o destino dos milhões - assim como o impacto na vida da mulher - continua incerto.



