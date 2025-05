Martelo Virtual: 12 pessoas são presas por aplicar golpes em leilões falsos

A segunda etapa da Operação Martelo Virtual, cujo alvo é uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes disfarçados de leilões de veículos na internet e lavagem de dinheiro, teve início nesta terça-feira (27/5) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Até o momento, 12 suspeitos foram presos e foram apreendidos documentos e 32 automóveis, que, no total, somam cerca de R$ 60 mil em mais de 12 cidades de estados diferentes.





Além disso, foram concluídos 54 mandados de busca e apreensão em 12 cidades do estado de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. É sabido pelos policiais que a quadrilha também atua em Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul.





Sabe-se que mais de 250 pessoas foram vítimas dos suspeitos golpistas. Quase R$ 200 mil de prejuízos em alguns desses casos foram perdidos por quem caiu nas fraudes. Ainda em relação aos valores, a PC disse que, apenas em 2024, a quadrilha conseguiu movimentar mais de R$ 18 milhões. Também foram bloqueados judicialmente 86 imóveis, três motos aquáticas e 506 veículos.





Mais informações sobre os falsos leilões





Falsos leilões de veículos são feitos através de sites, que parecem ser oficiais. Esses portais possuem muita visibilidade por causa dos anúncios pagos divulgados nas páginas.





Segundo o delegado João Carlos, que liderou a investigação, o grupo criminoso possuía uma estrutura bem definida, com divisão de tarefas. “Havia responsáveis pela criação dos sites falsos, captação de ‘laranjas’ para receber os valores ilícitos e operadores financeiros que realizavam a movimentação dos recursos”, detalhou.





O delegado também falou que, assim que os depósitos das vítimas eram feitos, rapidamente, o valor era transferido para outros integrantes do grupo. Dessa forma, complica-se o processo de rastreamento.





Para o sucesso da operação, a Justiça autorizou o sequestro de bens e valores - medida cautelar com o objetivo de garantir a reparação do dano causado ou evitar o enriquecimento ilícito do acusado - de R$ 18 milhões, a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados e o bloqueio de 1.023 contas bancárias pertencentes a 82 pessoas físicas e jurídicas.





A Operação Martelo Virtual





A operação teve início em 2023 pela Delegacia de Polícia Civil de Frutal, no Triângulo Mineiro. A ação leva esse nome porque, segundo a PC, o martelo virtual sugere a “transposição desse elemento físico para o ambiente digital, onde os lances fraudulentos são realizados de forma virtual e ilusória”.





Em abril de 2024, a polícia divulgou que, em Minas Gerais, os investigados agiam nas cidades de Frutal e Uberlândia, também no Triângulo Mineiro. Naquela época, os suspeitos movimentaram R$ 1 milhão. Na ocasião, a quadrilha usava o endereço www.vipleiloes.org/br/, semelhante ao nome do oficial.





Ainda no ano passado, um homem de 27 anos e uma mulher de 23 foram presos em Minas Gerais e foram apreendidos celulares.





Não caia no golpe

Uma das estratégias dos golpistas é direcionar as vítimas para um aplicativo de mensagens depois que o veículo é arrematado. Nesse app, sob o pretexto de finalizar o processo de compra, os investigados solicitavam ao comprador transferência via Pix, que caía direto na conta de integrantes da quadrilha.

Felipe Colombari, chefe do 5º Departamento, faz um alerta: “A Polícia Civil de Minas Gerais orienta a população a redobrar a atenção para não cair em golpes, especialmente no ambiente virtual. É fundamental desconfiar de sites com origem duvidosa ou que ofereçam preços muito abaixo do valor de mercado, pois isso pode ser um forte indicativo de fraude. Em caso de dúvida, a recomendação é simples: não concretize a negociação”, diz.

