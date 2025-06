Promotoria quer recuperar R$ 1,4 bi de traficante de drogas nos Países Baixos

A procuradoria dos Países Baixos anunciou, nesta segunda-feira (2), que deseja recuperar a soma recorde de 221 milhões de euros (1,4 bilhão de reais) de um dos traficantes mais procurados da Europa, de quem suspeita estar escondido em Serra Leona.

As propriedades ilícitas de Jos Leijdekkers provêm do carregamento de cocaína, assim como da compra do ouro e artigos de luxo, segundo a promotoria.

Leijdekkers obteve 114 milhões de euros (741 milhões de reais) com 14 transportes de cocaína em menos de um ano.

Segundo comunicações interceptadas pela polícia, o homem de 33 anos também comprou 975 quilos de ouro em menos de seis meses, por uma quantia de 47 milhões de euros (305 milhões de reais).

O traficante de drogas também teria adquirido imóveis, incluindo um hotel na Turquia e apartamentos em Dubai, segundo os promotores.

Bens de luxo, como dois carros Bentley, bolsas de grife, além de joias e relógios também foram adicionados ao total de bens ilícitos, elevando o total para 221 milhões de euros.

Em junho passado, um tribunal de Roterdã condenou Leijdekkers à revelia a 24 anos de prisão por ordenar um assassinato e organizar o transporte de cocaína.

Imagens que mostram Leijdekkers com altos funcionários, incluindo o presidente Julius Maada Bio, provocaram especulações de que o traficante de cocaína é próximo da classe política de Serra Leoa, incluindo a filha do presidente.

