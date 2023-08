Dono de joalheria é preso com joias furtadas avaliadas em R$ 150 mil em MG

432

Joias apreendidas no estabelecimento haviam sido furtadas em 9 de agosto (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil informou nesta terça-feira (29/8) que um homem de 23 anos, proprietário de uma joalheria em Muriaé, na Zona da Mata mineira, foi preso por vender em seu estabelecimento joias furtadas.

Conforme aponta a investigação, as joias apreendidas no estabelecimento haviam sido furtadas em 9 de agosto, mas a PCMG não deu mais detalhes. A polícia também recolheu outras peças que não tinham a devida comprovação de origem. O suspeito confessou que as joias eram furtadas. A suspeita da polícia é de que a joalheria realizava as compras por preços abaixo dos praticados nesse mercado, obtendo vantagem financeira ilícita na revenda.

“A investigação tem por objetivo atuar na receptação destas joias, porque o que move o furto é a certeza de que o agente irá revender o objeto furtado e se locupletar [enriquecer] indevidamente as custas do patrimônio alheio”, afirmou o delegado.

Preso em flagrante, o dono da joalheria teve a prisão ratificada na delegacia e foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecia até o fechamento desta reportagem à disposição da Justiça. Ele poderá responder por receptação qualificada.