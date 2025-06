Viaduto de Belo Horizonte passa a chamar Sargento Roger Dias

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O viaduto no cruzamento das avenidas Waldomiro Lobo e Cristiano Machado, no bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte, passa a se chamar Sargento Roger Dias em homenagem ao policial morto em abordagem em janeiro de 2024.

A decisão foi publicada na manhã desta quarta-feira (18/6) Diário Oficial do Município (DOM) e assinada pelo prefeito em exercício, Juliano Lopes.

Sargento Dias

O sargento Roger integrava um grupo de militares que foi ao Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte da capital, à procura dos dois homens após recebimento de denúncia de roubo de veículo. A dupla havia sido beneficiada com a saidinha de fim de ano e não retornou à prisão.

A PM montou operação na Avenida Risoleta Neves, próximo ao Minas Shopping, quando visualizaram o carro denunciado com dois indivíduos no interior. Os agentes deram ordem de parada para o motorista, que ignorou e fugiu em alta velocidade. Os militares montaram operação de cerco e bloqueio na região e posicionaram a viatura na rua Trinta e Nove.

Minutos depois, o carro ocupado pela dupla foi visualizado pela PM, que deu nova ordem de parada e foi novamente ignorada. Durante a nova tentativa de fuga, o condutor desviou da viatura na rua e colidiu com uma motocicleta.

O condutor da moto foi arremessado para fora da motocicleta e caiu no capô do carro ocupado pela dupla. O acusado continuou acelerando o veículo e apenas parou quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste. O motociclista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Risoleta Neves.

Depois do impacto, Geovanni Faria De Carvalho e Welbert De Souza Fagundes desembarcaram do veículo e fugiram pela avenida no sentido Santa Luzia. Durante a perseguição, o acusado Welbert atirou duas vezes contra o Sargento Roger Dias na cabeça. Outro militar continuou a perseguição, cercou Welbert e atirou contra ele.

Welbert e o sargento Dias foram levados para o Hospital Risoleta Neves, mas o militar morreu alguns dias depois.

Júri adiado

Geovanni Faria De Carvalho responde por tentativa de homicídio contra quatro policiais e tentativa de homicídio contra um motociclista no dia do fato. Welbert De Souza Fagundes, acusado de atirar e matar o sargento Dias, também responde pelo crime. Porém, o processo de Welbert foi desmembrado e será julgado em audiência diferente.

O julgamento de Geovanni Faria De Carvalho, marcado para a última quinta-feira (12/6), foi adiado para o dia 14 de agosto porque os policiais militares vítimas da ação não compareceram ao julgamento. Segundo informações do Fórum Lafayette, a Justiça requisitou a presença dos servidores públicos diretamente ao superior hierárquico da Polícia Militar, mas os militares não foram comunicados internamente pelo comando da PM sobre o júri.

Em nota, a Polícia Militar informou que nem a Unidade, nem os policiais envolvidos foram devidamente notificados por meio do e-mail institucional. Dessa forma, a ausência dos militares na referida audiência se deu unicamente pela falta de notificação oficial, o que inviabilizou o comparecimento em juízo para prestar depoimento.