Carreta carregada de etanol tomba e interdita BR-153 por risco de explosão

Uma carreta carregada de etanol tombou na madrugada desta quarta-feira (18/6) em Canápolis, no Sul de Minas Gerais, e interditou a BR-153 na altura do quilômetro 46.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, o acidente ocorreu às 3h38. Como há risco de explosão, a pista segue totalmente interditada.

O motorista, de idade não divulgada, foi encaminhado ao hospital pela concessionária com ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e da Polícia Rodoviária Federal estão no local. A Ambipar, empresa de gestão ambiental e resposta a emergências, foi acionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rotas alternativas

Com o bloqueio em trecho da BR-153, motoristas que trafegam pela região podem adotar os seguintes caminhos alternativos, conforme a Triunfo Concebra:

1. Para quem está entre Centralina e Canápolis (MG)

Motoristas que já se encontram na BR-153/MG, no sentido sul, entre os municípios de Centralina e Canápolis, devem acessar o viaduto à direita próximo à base de apoio ao usuário (SAU-09). Em seguida, devem entrar à direita na rodovia MG-226, seguindo até Capinópolis. No entroncamento com a GO-154, será necessário fazer o retorno à esquerda, permanecendo no sentido sul até chegar à BR-365, já em Ituiutaba (MG). Dali, seguir pela BR-365 no sentido leste até o “Trevão”, onde deve-se acessar à direita pelo viaduto e prosseguir pela BR-153 em direção a São Paulo (SP).

2. Para quem já cruzou a divisa GO/MG pela ponte

Após atravessar a ponte entre Goiás e Minas Gerais no sentido sul, o motorista deve seguir até o km 4 e acessar à direita pelo viaduto, fazendo o contorno sobre ele. A rota continua pela BR-452, em direção a Tupaciguara (MG). A viagem segue até o entroncamento com a BR-365, já em Monte Alegre de Minas. A partir deste ponto, basta seguir rumo a Ituiutaba até o “Trevão”, para então entrar na BR-153 em direção a São Paulo.

3. Para quem ainda está em Itumbiara (GO)

Na altura do km 702, antes da ponte de divisa com Minas Gerais, em Goiás, o condutor deve acessar o viaduto à direita e entrar na GO-309, seguindo até a BR-452. No entroncamento, fazer o retorno e continuar no sentido sul até encontrar a GO-154. O trajeto passa por Cachoeira Dourada (GO) e Capinópolis (MG), alcançando a BR-365 em Ituiutaba (MG). A partir dali, seguir pela BR-365 no sentido leste até o “Trevão”, onde o motorista acessa à direita, pelo viaduto, a BR-153 rumo a São Paulo.