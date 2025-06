Tombamento de carreta deixa um ferido e congestiona BR-381

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (17/6) em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, na altura do km 767,5, e deixou uma vítima. Por volta de 11h, havia sete quilômetros de congestionamento.

De acordo com a concessionária responsável pela via, a Arteris Fernão Dias, equipes foram acionadas às 10h12 para o tombamento de uma carreta modelo MB/2540.

Uma vítima, de idade não divulgada, foi encaminhada ao hospital pela concessionária com ferimentos leves.

Duas faixas foram interditadas e o desvio está sendo realizado pelo acostamento.