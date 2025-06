Redução no limite de velocidade na Via Expressa começa nesta terça (17)

Motoristas que trafegam pela Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck (Via Expressa) terão que transitar em velocidade menos a partir desta terça-feira (17), quando começa a valer a redução no limite de velocidade nas pistas centrais. O trecho afetado tem cerca de cinco quilômetros, entre a Rua Coração Eucarístico de Jesus, na Região Noroeste de Belo Horizonte, e a Avenida Teleférico, na divisa com Contagem. A velocidade máxima passa de 80 km/h para 60 km/h.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a via receberá 20 novas placas de sinalização, além de faixas de pano alertando os motoristas sobre a alteração. Os equipamentos de fiscalização eletrônica também serão ajustados para o novo limite.

A medida faz parte da Política de Segurança no Trânsito de Belo Horizonte, que busca reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030, tomando como referência os índices registrados em 2014.

Multas

Dirigir acima da velocidade permitida é infração de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e pode gerar multa e até suspensão da carteira de habilitação, dependendo da gravidade.

Os valores são:

Até 20% acima do limite: infração média, multa de R$ 130,16

De 20% a 50%: infração grave, multa de R$ 195,23

Acima de 50%: infração gravíssima, multa de R$ 293,47, além de risco de suspensão da CNH

Motofaixa na Via Expressa

Outra novidade anunciada pela PBH é a criação da primeira faixa exclusiva para motocicletas em Belo Horizonte, que também será implantada na Via Expressa. A proposta, divulgada em maio de 2025, será implementada em fase de testes.

“A Via Expressa será a primeira via a receber os testes de motofaixas. Vamos implementar dentro de um acordo com o governo federal, porque não podemos fazer isso sem ouvi-lo, já que existem leis nacionais sobre o tema”, afirmou o prefeito Álvaro Damião (União Brasil). A expectativa da gestão é que a faixa exclusiva contribua para reduzir acidentes envolvendo motociclistas, uma das categorias com maior número de vítimas no trânsito da capital.

BR-040 também passará por mudança

Além da Via Expressa, motoristas devem ficar atentos às alterações nos limites de velocidade na BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Os novos limites começam a ser implantados em junho, como parte dos Trabalhos Iniciais da EPR Via Mineira, empresa responsável pela concessão da rodovia. O objetivo é aumentar a segurança viária e melhorar a convivência entre veículos leves e pesados, especialmente em áreas urbanas e locais com histórico de acidentes.

A sinalização com os novos limites já começou a ser instalada. A mudança será feita de forma gradual e deve ser concluída até julho. Até lá, haverá um período educativo, sem aplicação de multas, para que os motoristas se adaptem.

Os novos limites, que variam de 40 km/h a 100 km/h, dependendo do trecho foram definidos com base em estudos técnicos, que consideraram fatores como relevo, fluxo de veículos, histórico de acidentes e proximidade de áreas urbanas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participou, contribuindo com recomendações para escolha dos pontos.