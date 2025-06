Via Expressa: velocidade máxima será reduzida a partir desta terça (17/6)

Motoristas que trafegam pela Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck (Via Expressa) devem ficar atentos. A partir da próxima terça-feira (17/6), a velocidade máxima nas pistas centrais será reduzida de 80 km/h para 60 km/h, em um trecho de aproximadamente cinco quilômetros - que engloba as regiões Noroeste e Oeste de BH -, entre a Rua Coração Eucarístico de Jesus e a Avenida Teleférico, na divisa de Belo Horizonte com Contagem.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a medida faz parte de um conjunto de ações do Executivo para tornar o trânsito mais seguro, com base na premissa de que velocidades menores reduzem a gravidade dos acidentes.

Ao longo do trecho, de acordo com a PBH, a via receberá reforço na sinalização, com 20 novas placas. Além disso, a BHTrans colocará faixas de pano, informando a mudança da velocidade, e os equipamentos de fiscalização eletrônica serão ajustados para o novo limite.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata