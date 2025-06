Fechamento de bandejão de universidade dispara temor de ataque entre alunos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na Zona da Mata mineira, foram pegos de surpresa ao chegar para almoçar no Restaurante Universitário (RU) da unidade Centro no início da tarde desta quinta-feira (12/6). O espaço localizado na Rua Santo Antônio foi evacuado e fechado durante o funcionamento. Horas depois, foi reaberto.

Pelas redes sociais, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) informou que uma pessoa havia ligado para a coordenação do local com ameaças. No entanto, tempo depois, a organização acadêmica apagou a publicação.

Ao Estado de Minas, um funcionário da unidade, que não será identificado, afirmou que, em um primeiro momento, houve a ordem de retirar todos do local e não permitir a entrada de nenhum aluno devido a uma ameaça de invasão. No entanto, depois de um tempo, os trabalhadores teriam recebido uma nova orientação sobre o que dizer aos alunos e afirmar que houve um “problema técnico”.

Em nota, a UFJF destacou que o espaço foi fechado temporariamente devido a "questões logísticas e de distribuição". A instituição negou ainda qualquer "ameaça de natureza terrorista" nas dependências do Restaurante Universitário.

Para garantir que nenhum estudante fosse prejudicado, o RU do Campus Centro permaneceu funcionando até as 15h. "Ressaltamos que se tratou de um evento pontual e que, nos próximos dias, o funcionamento do restaurante seguirá normalmente, conforme o cronograma estabelecido", comunicou a universidade.

Procurada, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que não houve nenhum acionamento para atender ocorrência de ameaça no endereço onde funciona o Restaurante Universitário do Campus Centro. A reportagem procurou a Polícia Federal, responsável pela segurança nas dependências das universidades federais brasileiras, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.