Edital para retomada de obras do hospital da UFJF será lançado nesta terça

O edital de licitação para a retomada da obra do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), será publicado nesta terça-feira (29/4). O edital ficará aberto por 45 dias úteis e a abertura de propostas está marcada para 3 de julho. Após essa etapa, será realizada a fase de lances, de forma eletrônica.

O investimento previsto é de R$ 234 milhões, garantido pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. No total, o programa prevê R$ 1,75 bilhão para modernizar hospitais da Rede Ebserh entre 2024 e 2027.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28/4) pela reitora da UFJF, Girlene Alves, em entrevista coletiva com participação on-line do presidente da Ebserh, Arthur Chioro. Estiveram presentes também a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, a deputada federal Ana Pimentel e o superintendente do HU, Dimas Araújo.

Girlene destacou a importância da obra. "A expansão qualificada dos serviços contribuirá de forma significativa para a melhoria do SUS em Juiz de Fora e região. A retomada da obra do HU nos dá a garantia do fortalecimento de áreas estratégicas como, por exemplo, o cuidado com a saúde da mulher".

"Destacamos uma maternidade para atendimento de gestações de alto risco, a ampliação significativa dos leitos de UTI, um centro cirúrgico com dezenas de salas que vão permitir a realização de cirurgias mais complexas e também a redução da fila, um ganho muito grande na velocidade do acesso, e também a qualificação de projetos como setor de imagem, hemodinâmica e unidade coronariana", disse o superintendente do HU-UFJF, Dimas Araújo.

Obras terão duração de 3 anos

O prazo estimado para a conclusão da construção é de 36 meses. A obra será contratada no modelo de empreitada por preço global e modalidade semi-integrada, o que significa que a empresa vencedora será responsável tanto pela execução do projeto quanto pela obra.

Arthur Chioro afirmou que o projeto foi reformulado após estudo detalhado. "Será um hospital muito moderno com instalações de ponta e humanizado para um atendimento aos pacientes do SUS".

Quando concluído, o novo HU-UFJF contará com 377 leitos — quase três vezes mais do que a oferta atual — e dez salas cirúrgicas, além de centro de diagnóstico por imagem, ressonância magnética, tomografia, mamografia e ultrassonografia.

O hospital também será referência em especialidades como oftalmologia, neurologia, neurocirurgia e alta complexidade cardiovascular, atendendo pacientes de 94 municípios da macrorregião de Juiz de Fora, beneficiando mais de 1,7 milhão de pessoas.

A unidade de saúde impactará também o ensino e a pesquisa. Estão previstas a ampliação do número de residentes formados anualmente e a criação de novos espaços de estudo, como salas de aula, auditórios e biblioteca. "Como ex-reitora dessa casa, eu quero dizer também que é uma grande felicidade que possamos dar continuidade a um trabalho que foi iniciado há tantos anos", disse a prefeita Margarida Salomão (PT).

Parceria com o Governo de Minas

Também foi anunciado que o Governo de Minas irá ajudar a Ebserh com recursos para a compra de equipamentos para o Hospital Universitário. Ao todo, o Governo destinará R$ 88,2 milhões para a empresa pública.

Nenhum representante do Executivo Mineiro esteve presente na coletiva de apresentação. No entanto, a deputada federal Ana Pimentel (PT) destacou que a conclusão das obras do Novo HU representa um esforço coletivo, de todas as esferas. "É um momento, realmente, de muita alegria, mas aumenta muito a nossa responsabilidade, já que é um projeto articulado por todos", disse a parlamentar.

