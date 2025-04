Um homem de 39 anos foi preso após invadir uma casa, estuprar uma mulher e furtar celulares em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, no último domingo (27/4). Segundo a Polícia Militar (PMMG), ele está em situação de rua e já possui passagens por furto.



De acordo com a PM, o suspeito invadiu a primeira residência com a intenção de furtar. No local, ao se deparar com a vítima, ele a ameaçou e cometeu o estupro. Em seguida, fugiu e invadiu outra casa próxima, onde furtou dois celulares que estavam na cozinha, mesmo após ser surpreendido pelos gritos dos moradores.



O homem foi localizado e preso em uma praça no Centro da cidade. Durante a abordagem, ele confessou o estupro e o furto. Ainda segundo a polícia, o suspeito é natural da Bahia e já possui histórico criminal.



O caso foi encaminhado para a Polícia Civil (PCMG), que dará continuidade às investigações.

*Amanda Quintiliano especial para o EM