Fundador da Hurb é preso por furto de mais de R$ 23 mil em obras de arte

O ex-CEO e fundador da empresa de viagens on-line Hurb (antigo Hotel Urbano), João Ricardo Mendes, foi preso em flagrante, na última sexta-feira (25/4), após furtar obras de arte avaliadas em milhares de reais. A investigação se deu a partir de furtos ocorridos em um hotel de luxo e em um escritório de arquitetura localizado em um shopping, no Rio de Janeiro.

Ele foi abordado pela Polícia Civil do estado própria residência, uma cobertura de luxo no mesmo bairro, onde foi detido por agentes de segurança depois de tentar fugir.

Dentro do imóvel, foram encontradas, segundo nota da PCERJ, grande parte das obras furtadas: três esculturas de cerâmica e um dos quadros do hotel, avaliados em cerca de R$ 23 mil. Outra pintura ainda não foi recuperada.

De acordo com a polícia, “todo o material foi devolvido aos legítimos proprietários”, e agentes da 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro seguem em busca da última obra de arte.

No último 14 de abril, o Ministério do Turismo impediu a Hurb de atuar formalmente no setor turístico, após descumprimentos contratuais e reclamações de consumidores. A partir da data da decisão, a empresa tinha dez dias para apresentar recurso.

