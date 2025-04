Ator de 'Ressaca de amor' é acusado de estupro e agressão sexual

Russell Brand, comediante e ator britânico, é acusado de estupro e agressão sexual pela polícia de Londres. Os incidentes, que envolvem quatro mulheres, teriam ocorrido entre 1999 e 2005, afirma a revista especializada Variety.

As acusações vieram à tona em setembro de 2023, após a divulgação de uma investigação pelos jornais Sunday Times e Times e pelo programa documental "Dispatches". Desde então, Brand foi entrevistado pela polícia várias vezes.

Brand foi acusado de "estupro, agressões sexuais e abuso emocionais", em um artigo do Times e documentário de 90 minutos. "Cinco mulheres, quatro das quais pediram para permanecer anônimas, concordaram em compartilhar suas histórias de sérias alegações sexuais no programa", disse um representante.

Conhecido por "Ressaca do amor" (2008), "Morte no Nilo" (2022) e outros longas, o artista nega as acusações. Ele deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, no dia 2 de maio.

"A investigação permanece aberta e os detetives pedem que qualquer pessoa afetado pelo caso, ou qualquer pessoa que tenha informações, entre em contato e fale com a polícia", afirma Andy Murphy, detetive superintendente da polícia de Londres, que chefia a investigação. Segundo ele, as mulheres que fizeram denúncias recebem apoio de oficiais especialmente treinados.

Devido às acusações, a turnê ao vivo de Brand foi adiada, e seu contrato de publicação com a editora Bluebird, do selo britânico Pan Macmillan, foi suspenso.

A BBC removeu alguns dos programas que Brand apresentou para a emissora de plataformas de streaming, dizendo que o conteúdo está "aquém das expectativas do público".

A emissora realizou uma investigação interna, onde considerou oito queixas contra Brand. Duas delas foram feitas enquanto ele trabalhava para a BBC; recentemente, a instituição pediu desculpas aos seus funcionários que sentiram que não podiam reclamar sobre o comportamento do ator.

Uma das queixas estava relacionada a Brand urinar em um copo durante um programa na BBC Radio 2. Segundo a emissora, ela foi registrada formalmente na época, mas "não foi tratada de forma eficaz". Outra acusa Brand de se expor a uma mulher no banheiro do escritório da BBC de Los Angeles.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia