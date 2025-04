Ator de 'Narcos' entra em coma após contrair bactéria em viagem a Dubai

Manuel Masalva, de 43 anos, está em coma induzido em razão de uma grave infecção bacteriana que pegou durante férias em Dubai, nos Emirados Árabes.

O ator mexicano passou mal e precisou ser hospitalizado em meio à viagem, segundo informações do Daily Mail.

Mario Morán, amigo do artista, confirmou a notícia nas redes sociais. "Meu irmão está lutando pela vida longe de casa. Quero pedir seu apoio neste momento difícil. Ele foi vítima de uma bactéria muito agressiva, enquanto estava de férias, e isso o levou a ficar em coma induzido."

Os familiares de Masalva criaram uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para cobrir as despesas hospitalares. Eles já ultrapassaram a meta de US$ 50 mil. "Devido a uma bactéria desconhecida, nosso querido Manuel Masalva está internado em um hospital no exterior, em estado grave, por isso precisamos de ajuda financeira para cobrir todas as despesas que estão sendo feitas", diz a descrição do pedido de doações.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Manuel interpretou Ramón Arellano Félix em "Narcos: México" (2018-2021). O ator também ficou conhecido por outros trabalhos em séries como "A Rosa dos milagres" (2015-2016), "La Guzmán" (2019), "O segredo da Família Greco" (2022) e '"Tenho que morrer todas as noites" (2023-2024).