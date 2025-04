Homem obcecado por Scarlett Johansson é preso após ameaça com bomba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem obcecado pela atriz Scarlett Johansson, 40, foi preso após mandar mensagens ameaçadoras a ela e prometer explodir o estúdio do programa Saturday Night Live, onde o marido da artista, Colin Jost, trabalha.

Segundo o New York Post, o homem de 48 anos de nome Michael Joseph Branham, que há pelo menos um ano corre atrás da atriz e diz ser pai do filho dela, foi detido em Manhattan. Ele tem uma tatuagem no peito com um coração e o nome de Scarlett.





Numa mensagem pelas redes sociais, Michael afirmava que iria até a emissora explodir com uma bomba o programa e que Scarlett ouviria falar dele. A mensagem também foi enviada ao site da atração.



Ele já tinha quatro mandados de prisão em aberto no estado norte-americano do Kentucky. Agora, foi indiciado por falso testemunho de um incidente e ameaça de dano em massa.

Seu advogado alegou que o homem teria sido hackeado e pediu a diminuição da fiança em US$ 300 mil (o equivalente a R$ 1,6 milhão). O pedido foi negado. Scarlett já tem uma ordem de restrição contra ele, que já aparece algumas vezes na casa da artista dizendo ser noivo dela.

