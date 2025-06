BH: mais de 1 milhão de pessoas estão imunizadas contra a gripe

Em Belo Horizonte, mais de 1,1 milhão de pessoas se vacinaram contra influenza A (H1N1 e H3N2) e B neste ano.

Segundo o Ministério da Saúde, 74,6% dos vacinados são crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, e a meta, a partir de agora, é garantir que 90% desse grupo sejam imunizados.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), desde o início da campanha, está utilizando estratégias para alcançar um percentual maior de vacinados, como aplicação de doses em praças, parques, shoppings e estações de ônibus.





Segundo a PBH, no último fim de semana (14/6 e 15/6), 1.514 pessoas foram imunizadas.





“É um resultado muito positivo, que vai refletir em uma redução nos casos mais graves da doença, ou seja, nas solicitações de internação. Ampliamos a oferta de locais de vacinação para facilitar o acesso às doses, e a população respondeu”, comemora a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.





A PBH divulgou que ainda há doses da vacina disponíveis em 153 centros de saúde, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, localizado na Rua Paraíba, no Bairro Funcionários, e em outros cinco pontos extras, de segunda a sexta-feira.





Os endereços dos locais e horários podem ser verificados no site da prefeitura.





Para ser imunizado, basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacinação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata