Ônibus que transportava 38 universitários pega fogo no Triângulo Mineiro

Um incêndio destruiu um ônibus que transportava 38 estudantes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para um evento de jogos universitários em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (18), no Bairro Beija Flor. Todos os passageiros saíram do veículo em segurança e ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) , um militar que passava pela Rua João Dallacqua percebeu as chamas no veículo e ajudou a retirar os estudantes antes da chegada das equipes de combate ao fogo.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o ônibus tomado pelas chamas, que se agravaram devido ao volume de bagagens no compartimento inferior e à presença de dois botijões de gás no bagageiro. Foram usados cerca de 24 mil litros de água para controlar o incêndio.

Cinco equipes de bombeiros atuaram na ocorrência, revezando três viaturas para o abastecimento de água. Para evitar novos acidentes causados pelo derramamento de óleo, , os militares espalharam serragem na pista. A Cemig também foi acionada para desligar preventivamente a rede elétrica, que foi danificada pelo fogo.

Em nota, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) se solidarizou com os 38 estudantes que estavam no ônibus e informou que está prestando todo o apoio necessário ao grupo, por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e da Direção da Faculdade de Engenharia Mecânica.

A instituição esclareceu que o ônibus era de uma empresa privada, contratado pela Associação Atlética Acadêmica Engenharia UFU, responsável pela organização da viagem. O grupo seguia para a Copa Inter Atléticas (CIA), um evento privado que reúne competições esportivas, festas e shows, e acontece em Uberaba entre os dias 19 e 22 de junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia foi chamada para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas. A Polícia Militar e a Guarda Municipal controlaram o trânsito no local durante o atendimento da ocorrência.