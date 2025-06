Mulher e filho morrem em batida, e pai dela sofre infarto ao saber

Os moradores de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, conviveram com duas tragédias nesta segunda-feira (23/6).

Durante a madrugada, uma forte colisão entre um carro Fiat Uno e uma carreta canavieira (carregada de cana-de-açúcar) na MG-255, nas proximidades de Itapagipe, matou dois moradores de São Francisco de Sales: uma mulher, de 59 anos, e seu filho, de 39.

Vilma Carneiro da Silva e Everson Aparecido Silva Oliveira Rocha morreram no local da batida, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PMMG) de Itapagipe. O motorista da carreta, de 36 anos, não sofreu ferimentos.

De acordo com relatos de testemunhas, as vítimas retornavam para São Francisco de Sales. Everson havia ido a Barretos (SP) para levar suas filhas após elas passarem o feriado com ele. Já Vilma estava em Itapagipe, na casa de seu companheiro.

Infarto

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de São Francisco de Sales, ao saber da tragédia, o avô e pai das vítimas, Sebastião Emídio da Silva, sofreu um infarto e foi encaminhado para o hospital da cidade, onde morreu pouco tempo depois de dar entrada.

A Prefeitura Municipal de São Francisco de Sales emitiu uma nota de pesar.

"Uma tragédia abalou profundamente São Francisco de Sales, mergulhando todos nós em luto. Com profundo pesar a Prefeitura de São Francisco de Sales recebeu a notícia do falecimento dos Srs Sebastião Emídio da Silva, Vilma Carneiro da Silva e Everson Silva Oliveira (pai, irmã e sobrinho do funcionário público Divino da Silva), ocorrido nesta segunda, dia 23 de junho de 2025. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos de solidariedade. Que Deus conceda o conforto necessário aos corações enlutados por estas dolorosas perdas", finalizou a nota de pesar.

Motorista da carreta evadiu do local, segundo PM

Segundo informações de registro policial, inicialmente, a carreta teria saído de uma estrada vicinal de terra e acessado a MG-255, com destino a uma usina da região. Instantes depois, por motivos desconhecidos, o carro colidiu na parte traseira esquerda da carreta.

As vítimas do veículo morreram após ficar presas às ferragens sob um dos pneus da carreta.

Também consta no registro policial que o motorista da carreta não permaneceu no local depois da batida. Ele acionou via rádio um encarregado da empresa do transporte canavieiro.