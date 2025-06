Obras alteram intervalo do metrô de BH a partir de sábado (28)

O intervalo entre as viagens do metrô de Belo Horizonte vai aumentar a partir de sábado (28). De acordo com a concessionária que administra o transporte, a Metrô BH, será necessário alterar a operação até o dia 6 de julho devido a revitalização de um trecho da via.

Nos finais de semana, nos dias 28 e 29 de junho e 5 e 6 de julho, o intervalo entre as viagens será de 24 minutos durante todo o dia e não haverá baldeação. Já nos dias úteis, no horário de pico, haverá baldeação na Estação Horto nos dois sentidos.

Ainda no horário de pico nesses dias, o intervalo entre os trens será de 15 minutos entre a Estação Vilarinho e Horto. Da Estação Eldorado à Estação Santa Efigênia, o intervalo entre os trens será de 7,5 minutos, mas se o passageiro precisar ir além da estação Santa Efigênia, o intervalo entre os trens será de 15 minutos.

Haverá tanto trens com destino à Estação Santa Efigênia, quanto trens com destino à Estação Horto para manter o intervalo de 7,5 minutos. A Metrô BH recomenda que os passageiros observem o letreiro antes de embarcar. Além disso, avisos sonoros e colaboradores vão orientar em qual composição os usuários deverão embarcar.

Já na Estação Santa Tereza, os trens passarão em uma só via com o intervalo de 24 minutos. Não haverá baldeação.