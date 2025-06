A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) se reuniu nessa quarta-feira (18/6) com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB), para pedir uma intervenção no projeto de expansão do metrô de Belo Horizonte, que inclui a construção da linha 2 e a revitalização da linha 1.

“Pessoal, eu estou aqui com o Boulos (PSOL) e o ministro Jader, das Cidades, para lutar contra a tentativa do Zema (Novo) de acabar com o nosso projeto do metrô do Barreiro. O Zema, agora, junto com a Metrô BH, querem fazer com que esse projeto se transforme em um monotrilho”, postou a deputada em seu Instagram.

O ponto de conflito é a possibilidade de se implantar nos 2 últimos quilômetros da linha 2, entre as estações Ferrugem e Barreiro, uma linha simples (também chamada de “via singela”) no lugar de uma linha dupla, como consta no projeto original. Neste caso, os trens do metrô que circulam nos dois sentidos precisariam alternar o uso da linha, ou seja, uma composição precisaria esperar a outra passar pelo trecho para seguir seu caminho.

Esse pedido de alteração no projeto da linha 2 do metrô de Belo Horizonte foi feito pela Metrô BH, concessionária responsável pelo empreendimento, junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).

A justificativa para esta mudança é que a MRS Logística, proprietária do pátio de manobras onde será construída a Estação Barreiro, pretende ceder apenas uma linha para o funcionamento do metrô. A alteração seria a única maneira de um acordo com a empresa. Logo, para manter a via dupla do projeto original, seria preciso avançar com desapropriações maiores do que previsto no contrato de concessão.

De acordo com Bella Gonçalves, esse estreitamento na linha vai fazer com que as viagens sejam mais demoradas, além de impedir futuras expansões do metrô de Belo Horizonte. “Estou pedindo a intervenção do Ministério das Cidades para que a gente tenha o projeto que foi contratado e que a população merece”, explicou a deputada estadual.

Em resposta, o ministro das Cidades disse que iria reunir a deputada com sua equipe da Secretaria de Mobilidade para discutir esse tema. “Nosso compromisso é com a população de Belo Horizonte, é atender as famílias do Barreiro de maneira adequada e, para isso, vamos fazer um estudo. Nada que possa prejudicar a população de Belo Horizonte será admitido pelo governo federal”, disse o ministro Jader Barbalho Filho, prometendo uma resposta rápida à questão.

Bella continuou provocando o governador Romeu Zema (Novo) ao se dirigir ao deputado federal Guilherme Boulos: “Esse Zema quer fazer linha singela, precária para o povo, para, na verdade, dar o recurso do governo federal para empresa embolsar, tem base”? “Não dá não… o governo do presidente Lula vai garantir aquilo que foi pago, já tá na mão da empresa, tem que fazer”, respondeu Boulos.

De acordo com a Seinfra, a proposta está em fase de análise. A secretaria solicitou a apresentação de estudos que comprovem a viabilidade técnica da solução, garantindo o cumprimento de todos os indicadores de desempenho previstos em contrato e assegurando a qualidade do serviço ao usuário. “Até o presente momento, esses estudos ainda não foram integralmente entregues. É preciso frisar que os estudos precisam comprovar que não haverá qualquer impacto na prestação do serviço, devendo-se respeitar os níveis previstos em contrato”, informou a Seinfra.

A secretaria acrescentou que os estudos para concessão do serviço público de transporte metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte foram elaborados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, desde a estruturação do projeto de concessão do metrô, foi identificada a necessidade de desenvolver uma solução que assegure a implementação da Linha 2 considerando a operação do pátio da MRS Logística na região. Essa discussão incluiu o Tribunal de Contas da União.