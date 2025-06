Vice-prefeito de Uberlândia deixa Israel

O vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer (PL), deixou Israel e já se encontra em local seguro. A informação foi divulgada por sua assessoria de imprensa, que afirmou que a saída do território israelense foi realizada por meio de uma operação coordenada por autoridades brasileiras e israelenses. A viagem, que tinha como objetivo participar de um evento sobre soluções municipais, precisou ser interrompida após o agravamento da tensão entre Israel e Irã.

Segundo a nota, por questões de segurança e protocolo internacional, detalhes sobre o trajeto e a localização atual de Pelizer não foram revelados. "O mais importante neste momento é reforçar que o vice-prefeito está bem e em segurança", diz o comunicado.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a evacuação foi custeada pelo governo israelense, que pagou o transporte terrestre até a Jordânia e as passagens aéreas de retorno para o Brasil em voos comerciais.

Pelizer integrava a comitiva brasileira que desembarcou em Tel Aviv na semana passada e ficou presa no país após Israel anunciar estado de alerta. No último fim de semana, diante da escalada do conflito, parte do grupo optou por deixar a região por vias alternativas.

Inicialmente, Pelizer e outros prefeitos decidiram não seguir pela rota terrestre até a Jordânia, utilizada na segunda-feira (16) pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), e por integrantes da primeira leva de evacuação. À época, a avaliação do vice-prefeito era de que o risco do trajeto sem garantias de segurança era alto demais.

A operação que permitiu a saída de Pelizer e outros brasileiros foi coordenada ao longo do fim de semana pelo Itamaraty em articulação com o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia. Segundo o governo federal, Israel arcou com os custos do transporte terrestre até Amã, além das passagens aéreas de retorno ao Brasil em voos comerciais. Para os que aguardam voos de conexão, o governo israelense também custeou hospedagens na capital jordaniana.

Ao todo, 27 autoridades federativas foram retiradas nessa segunda etapa. O primeiro grupo, que deixou o território israelense dias antes, chegou ao Brasil na quarta-feira em um voo particular. A aeronave foi organizada pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), e por seu filho, o deputado federal Emerson “Mersinho” Lucena (PP), após negociação direta com autoridades israelenses e árabes. Entre os passageiros, estavam Damião e outros prefeitos que integravam a segunda comitiva oficial brasileira a Israel.

Confira a nota do Itamaraty na íntegra:

"Nesta quarta-feira, 18/6, foi realizada a retirada, por via terrestre em direção à Jordânia, do segundo grupo de autoridades federativas que se encontravam em Israel quando do início dos ataques de Israel ao Irã e o consequente fechamento do espaço aéreo israelense. A evacuação das 27 autoridades convidadas por Israel foi custeada pelo governo israelense.

Israel arcou com o seu transporte terrestre até a Jordânia e suas passagens aéreas de retorno para o Brasil em voos comerciais, bem como hospedagem para aqueles que necessitarão de pernoites em Amã até a definição da data de embarque, tendo em conta a oferta de voos em operação no aeroporto internacional da capital jordaniana nos próximos dias.

A operação foi viabilizada a partir de estreita coordenação mantida pessoalmente pelo Ministro das Relações Exteriores junto a seu homólogo jordaniano ao longo do último fim de semana.

As Embaixadas do Brasil em Amã e em Tel Aviv têm prestado apoio ao grupo e acompanhado de perto seus deslocamentos. O primeiro grupo de autoridades, que cruzou a fronteira de Israel com a Jordânia na segunda-feira e deslocou-se à Arábia Saudita para embarcar em voo privado, pousou em território brasileiro na manhã de hoje.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv insta todos os brasileiros e brasileiras em Israel a seguirem estritamente as recomendações do “Home Front Command” israelense e a permanecerem sempre nas proximidades de abrigo fortificado (“bunker” ou equivalente), para onde devem se dirigir imediatamente ao ouvir sirenes ou outros alertas.

Recomenda-se a todos os brasileiros e brasileiras em Israel acompanharem com atenção a página da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, em especial a seção de “Alerta Consular”, que será atualizada em caso de novos desdobramentos. O alerta do Portal Consular, no ar desde a eclosão dos conflitos no Oriente Médio em outubro de 2023, recomenda aos brasileiros não viajar a Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria.