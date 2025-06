Lula defende Haddad e diz que aumento do IOF ‘não tinha nada de mais’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) “não tinha nada de mais”, e defendeu a iniciativa proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). A declaração foi dada durante o programa Mano a Mano, do rapper Mano Brown, gravado no último domingo (15/6) e publicado nesta quinta-feira (19/6).

“O IOF do Haddad não tinha nada demais. O Haddad quer que as bets paguem Imposto de Renda, que as fintechs paguem Imposto de Renda, que os bancos paguem imposto. Não é muito imposto. É um pouquinho só para a gente poder fazer a compensação”, disse Lula.

O IOF é uma cobrança que ocorre sobre algumas transações financeiras do dia a dia, como empréstimos, compra de moeda estrangeira ou investimentos. Em maio, o governo aumentou a alíquota de cobrança do imposto de 1,1% para 3,5%, esperando arrecadar R$ 20,5 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026.

O presidente explicou que o objetivo do aumento dos impostos é fazer a compensação do arcabouço fiscal, regra criada pelo governo em 2023. “Se eu tiver que cortar R$ 40 bilhões do Orçamento de obras da saúde, da educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é para fazer essa compensação. Nós queremos pegar os setores que ganham muito dinheiro e pagam muito pouco”, declarou.

Na segunda-feira (16/6), a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência de um projeto de decreto legislativo (PDL) que suspende os efeitos do decreto que aumentou o IOF. Com a medida, a proposta pode ser votada a qualquer momento pelo Plenário da Casa baixa.