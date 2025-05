O uso do cartão de crédito em viagens internacionais sempre exigiu atenção por parte dos consumidores, e agora um novo fator merece ainda mais cuidado: o aumento do IOF. A sigla, que representa o Imposto sobre Operações Financeiras, ganhou destaque com a recente mudança anunciada pelo governo federal.

Se você está se preparando para viajar ao exterior ou costuma fazer compras em sites internacionais, é essencial entender como essa cobrança funciona e o que muda com a nova alíquota.

O que é IOF e por que ele é cobrado em compras internacionais?

O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é um imposto cobrado pelo governo federal sobre diversos tipos de transações financeiras. Isso inclui câmbio, operações de crédito, seguros e investimentos. Quando o cartão de crédito é usado para fazer compras internacionais, o valor da compra em moeda estrangeira é convertido para reais e, em seguida, é aplicada a alíquota do IOF.

Atualmente, a taxa para esse tipo de transação gira entre 3,30% e 3,50%. Isso significa que, a cada R$ 100 gastos no exterior com cartão de crédito, você paga entre R$ 3,30 e R$ 3,50 só de imposto. E esse valor pode subir. O governo federal já anunciou um aumento da alíquota para algumas operações, como remessas internacionais e pagamentos com cartões emitidos por fintechs como Wise e Nomad. Essas mudanças devem deixar o custo total das compras internacionais ainda mais alto para o consumidor.

Taxa pode deixar compras internacionais até 5% mais caras no cartão rattanakun

Como o IOF afeta o valor final das compras no exterior

A cobrança do IOF pode tornar produtos e serviços internacionais significativamente mais caros. Além da taxa de conversão do dólar (ou outra moeda), o imposto é aplicado no valor total da compra. Por exemplo, se você comprar algo que custe R$ 1.000 em conversão, pagará R$ 43,80 só de IOF.

Como tentar economizar mesmo com o IOF

Existem algumas medidas que podem ser feitas para tentar economizar nas compras de cartão de crédito com o IOF.

Evite o cartão de crédito internacional: sempre que possível, faça câmbio antecipado e pague em espécie;

Use cartões pré-pagos em moeda estrangeira: alguns oferecem IOF menor e controle maior dos gastos;

Considere contas internacionais de bancos digitais: apesar do novo IOF, ainda podem valer a pena em algumas situações.

Planeje as compras maiores no Brasil: produtos com IOF e frete internacional podem não compensar.