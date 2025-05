Vai viajar e não sabe quando comprar moeda estrangeira? Essa é uma das dúvidas mais comuns entre os brasileiros que se preparam para uma viagem internacional. E não é à toa, as oscilações do dólar e do euro, por exemplo, impactam diretamente o valor total da viagem, fazendo com que um erro de timing pese, e muito, no bolso.

Em vez de deixar para a última hora ou apostar em suposições, o ideal é acompanhar o câmbio com antecedência, criar uma estratégia de compra e estar atento a alguns detalhes que vão além da cotação do dia.

Com quanto tempo de antecedência devo comprar moeda estrangeira?

Começar a pesquisar com pelo menos dois meses de antecedência é uma prática recomendada por especialistas em economia e turismo. Isso permite observar o comportamento da moeda e aproveitar possíveis quedas. lém disso, é importante:

Acompanhar a variação diariamente: existem aplicativos e sites que notificam mudanças no câmbio;



existem aplicativos e sites que notificam mudanças no câmbio; Evitar comprar tudo de uma vez: o ideal é fazer compras fracionadas, diluindo o risco de pegar uma alta;

o ideal é fazer compras fracionadas, diluindo o risco de pegar uma alta; Não comprar em datas próximas a eleições ou decisões políticas: são períodos de maior instabilidade.

Acompanhar o câmbio com antecedência, fracionar a compra e escolher o canal certo para a aquisição são passos importantes Freepik

Qual a melhor forma de comprar a moeda?

Além de saber quando comprar moeda estrangeira, também é importante decidir como fazer isso. As principais opções disponíveis no mercado são:

Dinheiro em espécie: ideal para pequenos gastos, mas exige atenção com segurança;



ideal para pequenos gastos, mas exige atenção com segurança; Cartões pré-pagos: práticos, porém com IOF mais alto (6,38%) e câmbio no momento da recarga;



práticos, porém com IOF mais alto (6,38%) e câmbio no momento da recarga; Cartão de crédito internacional: funciona bem em emergências, mas tem cotação do dia da fatura e IOF alto;



funciona bem em emergências, mas tem cotação do dia da fatura e IOF alto; Conta internacional (banco digital): cada vez mais popular, costuma ter taxas competitivas e permite saques no exterior.

Agora é um bom momento para comprar?

Depende do seu destino e da moeda desejada. A cotação do dólar, por exemplo, sofreu oscilações ao longo do primeiro semestre de 2025, com variações entre R$ 4,85 e R$ 5,75. Para o euro, a média tem ficado próxima de R$ 6,50.

Se sua viagem está marcada para os próximos meses e você encontra a moeda abaixo da média recente, pode ser um bom momento para iniciar as compras parciais. O ideal é conversar com uma casa de câmbio ou consultar ferramentas que analisam o histórico da moeda.

Cuidados importantes na hora de comprar moeda

Na hora de comprar, nem só o valor importa. Confira alguns cuidados para evitar dores de cabeça: